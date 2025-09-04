4 сентября в российских кинотеатрах стартуют показы «Токсичного мстителя» — супергеройского блокбастера, сочетающего экшен, черную комедию и слэшер.
Главного героя, уборщика-неудачника по имени Уинстон Гус, играет Питер Динклэйдж, известный широкой публике по роли Тириона Ланнистера из «Игры престолов». Неудачное падение в чан с токсичными отходами превращает отца-одиночку в Токсичного мстителя.
Вчерашний изгой, отныне Уинстон становится настоящим спасителем. Чтобы защитить своих друзей и сына-подростка, которым угрожают коррумпированные чиновники, Токсик встает на тропу борьбы с безжалостными корпоративными крысами и преступниками.
Новый «Токсичный мститель» — современное переосмысление культовой ленты категории «Б», вышедшей в 1984 году. Уже в восьмидесятых Токсик завоевал огромную популярность, за которой последовали несколько сиквелов, мюзикл, видеоигра и даже детский мультфильм.
Главного антагониста в перезапуске сыграл Элайджа Вуд, харизматичный образ которого сравнивают с культовыми уродцами мирового кино — Пингвином в исполнении Дэнни ДеВито и Рифф Раффом из «Шоу ужасов Рокки Хоррора».
Звезда «Властелина колец» говорит о своей новой работе так: «Мне понравилось, что новый “Токсичный мститель” до краев наполнен идеями, весельем и игрой с обстоятельствами. А линия отца и сына персонажей Динклэйджа и Тремблея кажется одной из самых очаровательных в фильме».
Среди других звезд проекта — Кевин Бейкон («Таинственная река», «Коматозники») и Джейкоб Тремблей («Комната», «Чудо»). В озвучании российской версии приняли участие звезды отечественного дубляжа — Владимир Зайцев, русский голос Роберта Дауни-мл., и Петр Гланц, чьим голосом говорит Дэдпул.