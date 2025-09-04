Ричмонд
В российский прокат выходит супергеройский боевик «Токсичный мститель»

Экшен-комедию с Элайджей Вудом, Питером Динклэйджем и другими звездами Голливуда можно увидеть на экранах уже с 4 сентября

4 сентября в российских кинотеатрах стартуют показы «Токсичного мстителя» — супергеройского блокбастера, сочетающего экшен, черную комедию и слэшер.

Главного героя, уборщика-неудачника по имени Уинстон Гус, играет Питер Динклэйдж, известный широкой публике по роли Тириона Ланнистера из «Игры престолов». Неудачное падение в чан с токсичными отходами превращает отца-одиночку в Токсичного мстителя.

Вчерашний изгой, отныне Уинстон становится настоящим спасителем. Чтобы защитить своих друзей и сына-подростка, которым угрожают коррумпированные чиновники, Токсик встает на тропу борьбы с безжалостными корпоративными крысами и преступниками.

Кадр из фильма «Токсичный мститель»
Кадр из фильма «Токсичный мститель»

Новый «Токсичный мститель» — современное переосмысление культовой ленты категории «Б», вышедшей в 1984 году. Уже в восьмидесятых Токсик завоевал огромную популярность, за которой последовали несколько сиквелов, мюзикл, видеоигра и даже детский мультфильм.

Главного антагониста в перезапуске сыграл Элайджа Вуд, харизматичный образ которого сравнивают с культовыми уродцами мирового кино — Пингвином в исполнении Дэнни ДеВито и Рифф Раффом из «Шоу ужасов Рокки Хоррора».

Кадр из фильма «Токсичный мститель»
Кадр из фильма «Токсичный мститель»

Звезда «Властелина колец» говорит о своей новой работе так: «Мне понравилось, что новый “Токсичный мститель” до краев наполнен идеями, весельем и игрой с обстоятельствами. А линия отца и сына персонажей Динклэйджа и Тремблея кажется одной из самых очаровательных в фильме».

Кадр из фильма «Токсичный мститель»
Кадр из фильма «Токсичный мститель»
Кадр из фильма «Токсичный мститель»
Кадр из фильма «Токсичный мститель»

Среди других звезд проекта — Кевин БейконТаинственная река», «Коматозники») и Джейкоб ТремблейКомната», «Чудо»). В озвучании российской версии приняли участие звезды отечественного дубляжа — Владимир Зайцев, русский голос Роберта Дауни-мл., и Петр Гланц, чьим голосом говорит Дэдпул.