Звезда «Властелина колец» говорит о своей новой работе так: «Мне понравилось, что новый “Токсичный мститель” до краев наполнен идеями, весельем и игрой с обстоятельствами. А линия отца и сына персонажей Динклэйджа и Тремблея кажется одной из самых очаровательных в фильме».