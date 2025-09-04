Ричмонд
Игорь Петренко появился на публике с женой и четырьмя детьми

Актер Игорь Петренко появился на публике с семьей. Он приехал с женой Кристиной Бродской и четырьмя детьми на премьеру фильма «Сказки темного леса. Ворожея». Артистка поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами, снятыми до и после мероприятия. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Теплый вечер», — отметила знаменитость.

Возлюбленные женаты с 2016 года. Супруги воспитывают трех общих дочерей: 11-летнюю Каролину-Софию, 8-летнюю Марию и 6-летнюю Еву.

От брака с актрисой Екатериной Климовой у артиста есть двое сыновей. Старший Матвей пошел по стопам родителей. Он учится в «Театральной школе Олега Табакова» на третьем курсе. Звезда отмечала, что гордится успехами первенца, у которого большой творческий потенциал. Младший сын экс-супругов Корней учится в 11 классе в Ломоносовской школе.

Актеры развелись в 2014 году после 10 лет брака. Артисты рассказывали журналистам, что тяжело переживали расставание, и это отразилось на сыновьях. По словам Климовой, мальчики не сразу привыкли к отсутствию отца в доме и мечтали видеть его рядом. Позже Петренко признался, что именно бывшая жена занимается воспитанием детей, а себя он называет «воскресным папой».

Ранее Гела Месхи показал повзрослевшую дочь от Климовой.