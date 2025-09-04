Эксперты обсудят на ВЭФ роль кино в объединении стран

Ранее Михалков сказал ТАСС, что надеется на этой встрече привлечь внимание к новой кинонаграде. Как считает режиссер, «на сегодняшний день Евразийская академия — это одна из самых непредвзятых институций кинематографа, которая позволит тем, кто раньше не мог рассчитывать на известность на Западе, быть услышанным в мире». По его словам, заявки на участие в академии уже подали около 15 стран, среди них Китай, Индия и многие другие.