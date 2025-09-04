Эксперты обсудят на ВЭФ роль кино в объединении стран

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Роль кино в объединении стран будут обсуждать 6 сентября на Х Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда культуры.
«Участники мероприятия обсудят задачи новой Евразийской академии кинематографических искусств и кинопремии “Бриллиантовая бабочка” в консолидации стран БРИКС, СНГ и ШОС вокруг общих духовно-нравственных ценностей», — отметили в пресс-службе. Также состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Российским фондом культуры и Фондом Росконгресс по организации и проведению мероприятий.
На встречу, в частности, приглашены директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, помощник президента РФ Владимир Мединский, инициатор создания академии и кинонаграды Никита Михалков. Также в беседе будут участвовать председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, китайский продюсер и режиссер У Цзян.
Ранее Михалков сказал ТАСС, что надеется на этой встрече привлечь внимание к новой кинонаграде. Как считает режиссер, «на сегодняшний день Евразийская академия — это одна из самых непредвзятых институций кинематографа, которая позволит тем, кто раньше не мог рассчитывать на известность на Западе, быть услышанным в мире». По его словам, заявки на участие в академии уже подали около 15 стран, среди них Китай, Индия и многие другие.
ВЭФ проходит в этом году во Владивостоке
О премии
Первое награждение премии пройдет 24 ноября в Москве. Учредители премии стали Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры. Презентация академии и кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоялась 22 апреля на сцене Мастерской «12» Никиты Михалкова. «Лучший фильм» получит сумму равную эквиваленту одного миллиона долларов, и каждая следующая номинация — 250 тысяч долларов.
Награда премии — инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, — будет присуждена победителям в 12 номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший художник», «Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство», «Приз за вклад в мировой кинематограф».