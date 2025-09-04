В полете хочется отвлечься от шума двигателей и тесного пространства, забыть о часах в кресле и погрузиться в историю, которая захватит внимание. Лучшие фильмы для путешествий должны быть динамичными, легкими и при этом достаточно глубокими, чтобы не наскучить. Собрали подборку фильмов, которые идеально смотреть на высоте, а для каждого добавили варианты на замену, если захочется чего-то другого.