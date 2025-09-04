Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Паспорт, посадка, кино: подборка фильмов, чтобы время в самолете пролетело незаметно

Долгий перелет всегда легче, если провести его с хорошим кино. Эти фильмы подарят легкость, вдохновение и сделают время в небе незаметным
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Дженнифер Энистон в роли Роуз в фильме Мы — Миллеры
Дженнифер Энистон в роли Роуз в фильме «Мы — Миллеры»

В полете хочется отвлечься от шума двигателей и тесного пространства, забыть о часах в кресле и погрузиться в историю, которая захватит внимание. Лучшие фильмы для путешествий должны быть динамичными, легкими и при этом достаточно глубокими, чтобы не наскучить. Собрали подборку фильмов, которые идеально смотреть на высоте, а для каждого добавили варианты на замену, если захочется чего-то другого.

«Форрест Гамп»

Том Хэнкс в фильме Форрест Гамп
Том Хэнкс в фильме «Форрест Гамп»

История простого парня с добрым сердцем давно стала классикой, которую можно пересматривать десятки раз. Фильм Роберта Земекиса вдохновляет, трогает и заставляет улыбаться, а это именно то, что нужно в дороге.

Великолепная игра Тома Хэнкса и атмосферная музыка делают «Форреста Гампа» по-настоящему универсальной лентой для полета. Даже если сюжет заучен наизусть, он каждый раз воспринимается по-новому.

Варианты на замену: «Зеленая миля», «Человек дождя».

«Мы — Миллеры»

Кадр из фильма Мы — Миллеры
Кадр из фильма «Мы — Миллеры»

Легкая, местами безумная, но очень смешная комедия о семейке, которой на самом деле не существует. Отличный выбор для того, чтобы скоротать пару часов с улыбкой на лице.

Сюжет динамичный, герои харизматичные, а количество забавных ситуаций гарантирует, что скучать не придется. К тому же «Мы — Миллеры» идеально подходит для просмотра в компании.

Варианты на замену: «Девичник в Вегасе», «Другая женщина».

«Отпуск по обмену»

Кэмерон Диаз в роли Аманды Вудс в фильме Отпуск по обмену
Кэмерон Диаз в роли Аманды Вудс в фильме «Отпуск по обмену»

Романтическая история о двух женщинах, которые меняются домами и неожиданно находят любовь, отлично вписывается в настроение полета. Атмосфера уюта и легкости делает фильм идеальным выбором.

Он не требует полной концентрации, но дарит ощущение тепла и легкой мечтательности. «Отпуск по обмену» подходит не только для просмотра в канун Нового года.

Варианты на замену: «Хороший год», «Простые сложности».

«Зверополис»

Кадр из фильма Зверополис 2
Кадр из фильма «Зверополис 2»

Анимационные фильмы — отличный выбор для путешествий, и «Зверополис» один из лучших. В нем есть и юмор, и захватывающий сюжет, и даже философские нотки.

Дети будут в восторге от забавных персонажей, а взрослые найдут массу тонких шуток и аллюзий. Фильм работает на нескольких уровнях, что делает его подходящим для всей семьи.

Варианты на замену: «В поисках Немо», «Как приручить дракона».

«Ешь, молись, люби»

Джулия Робертс в роли Элизабет Гилберт в фильме Ешь, молись, люби
Джулия Робертс в роли Элизабет Гилберт в фильме «Ешь, молись, люби»Источник: Rex / Fotodom.ru

История о поиске себя через путешествия особенно гармонично смотрится в самолете. Джулия Робертс в главной роли передает внутренние переживания и поиск гармонии с собой и миром.

Яркие локации, вкусные еда и философский подтекст превращают «Ешь, молись, люби» в своего рода медитацию. На высоте особенно приятно мечтать о новых путешествиях.

Варианты на замену: «Письма к Джульетте», «Под солнцем Тосканы».

«Назад в будущее»

Майкл Дж. Фокс в роли Марти МакФлая в фильме Назад в будущее 2
Майкл Дж. Фокс в роли Марти МакФлая в фильме «Назад в будущее 2»

Легендарная фантастика о путешествиях во времени заряжает энергией и азартом. Это один из тех фильмов, которые не стареют и всегда смотрятся легко.

Сюжет «Назад в будущее» развивается стремительно, а юмор и харизма героев создают ощущение легкости. Отличный способ перенестись в прошлое, находясь в воздухе.

«1+1» 

Франсуа Клюзе и Омар Си в роли Филиппа и Дрисса в фильме 1+1
Франсуа Клюзе и Омар Си в роли Филиппа и Дрисса в фильме «1+1» 

Французская история о дружбе между миллионером и его сиделкой давно стала культовой. «1+1» трогает и смешит одновременно, напоминая о важности человеческих связей.

В самолете этот фильм помогает почувствовать тепло и забыть о том, что вокруг шумно и много незнакомых людей. После него на душе остается светлое чувство.

Варианты на замену: «Хористы», «Амели».

«Остров проклятых» 

Леонардо Ди Каприо в роли Тедди Дэниелса в фильме «Остров проклятых»
Леонардо Ди Каприо в роли Тедди Дэниелса в фильме «Остров проклятых»

Для любителей острых ощущений этот триллер с Леонардо ДиКаприо станет отличным выбором. Сюжет «Острова проклятых» держит в напряжении до самого финала.

В полете особенно приятно погружаться в такие истории — они полностью отвлекают от окружающей реальности. А финал не оставит никого равнодушным.

Варианты на замену: «Начало», «Семь».

«Игры разума»

Рассел Кроу в роли Джона Нэша в фильме Игры Разума
Рассел Кроу в роли Джона Нэша в фильме «Игры Разума»

Биографическая драма о математике Джоне Нэше завораживает игрой Рассела Кроу и нестандартным сюжетом. Фильм мотивирует и показывает силу разума и духа.

В полете особенно приятно смотреть истории, которые заставляют задуматься и вдохновляют. Такой фильм может стать настоящим открытием.

Варианты на замену: «Человек дождя», «Умница Уилл Хантинг».

«Поймай меня, если сможешь» 

Кадр из фильма Поймай меня, если сможешь
Кадр из фильма «Поймай меня, если сможешь» 

Фильм Стивена Спилберга с Леонардо ДиКаприо и Томом Хэнксом — это легкая, динамичная и очень стильная история. Она о харизме, смелости и игре с судьбой.

Яркие образы и быстрый сюжет делают этот фильм идеальным для перелета. Время в кресле пролетит незаметно, как и сам сюжет картины.

Варианты на замену: «Авиатор», «Волк с Уолл-стрит».