Иван Янковский принял участие в необычной фотосессии. 34-летний актер стал героем нового выпуска журнала «Сноб».
Звезда «Преступления и наказания» примерил несколько стильных образов и снялся на детской площадке. Например, Янковский сочетал синие штаны и бирюзовую рубашку со спортивной кофтой. Свой образ он дополнил вязанной шапкой с длинными косичками. В руках актер держал букет из ромашек.
Также в белых брюках, красной спортивной кофте, шапке и носках со сланцами он позировал в детской игрушечной машине. Кроме того, Янковский покатался на карусели, снялся на фоне гаражей и в фонтане.
В новом интервью актер поговорил о «пробивающих» фильмах, взрослении и снах.
Ранее жена Ивана Янковского показала милое видео со свидания с актером. Диана Пожарская показала, как они вместе выбирают десерты в кафе.