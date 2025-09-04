Ричмонд
Иван Янковский в необычном образе снялся для глянца

Актер стал героем нового номера журнала «Сноб»

Иван Янковский принял участие в необычной фотосессии. 34-летний актер стал героем нового выпуска журнала «Сноб».

Иван Янковский для журнала «Сноб», фото: Иван Князев
Иван Янковский для журнала «Сноб», фото: Иван Князев
Иван Янковский для журнала «Сноб», фото: Иван Князев
Иван Янковский для журнала «Сноб», фото: Иван Князев

Звезда «Преступления и наказания» примерил несколько стильных образов и снялся на детской площадке. Например, Янковский сочетал синие штаны и бирюзовую рубашку со спортивной кофтой. Свой образ он дополнил вязанной шапкой с длинными косичками. В руках актер держал букет из ромашек.

Иван Янковский для журнала «Сноб», фото: Иван Князев
Иван Янковский для журнала «Сноб», фото: Иван Князев
Иван Янковский для журнала «Сноб», фото: Иван Князев
Иван Янковский для журнала «Сноб», фото: Иван Князев

Также в белых брюках, красной спортивной кофте, шапке и носках со сланцами он позировал в детской игрушечной машине. Кроме того, Янковский покатался на карусели, снялся на фоне гаражей и в фонтане.

В новом интервью актер поговорил о «пробивающих» фильмах, взрослении и снах.

Ранее жена Ивана Янковского показала милое видео со свидания с актером. Диана Пожарская показала, как они вместе выбирают десерты в кафе. 