Так, во время съемок «Жизни Пи» актер Сурадж Шарма вовсе не контактировал с бенгальским тигром — все их совместные сцены были созданы с помощью CGI. А во время съемок «Воды слонам!» Риз Уизерспун прошла специальную подготовку с дрессировщиками, прежде чем работать в кадре со слонихой Тай. Всем остальным актерам было запрещено приближаться к животному в отсутствие специалистов.