Кино — это магия, но за эффектными кадрами стоят десятки ограничений и запретов. Ради безопасности, сохранения атмосферы фильма или даже ради маркетинга студии накладывают на актеров весьма необычные правила. Иногда запреты касаются еды и внешности, иногда — поведения на площадке или общения с прессой. Эти ограничения порой кажутся странными, но именно они помогают сохранить целостность кино и избежать серьезных проблем.
Никакого солнца для вампиров
Во время съемок «Сумерек» для актеров действовал негласный запрет на загар. Официально от каста, который исполнял роли вампиров, никто этого не требовал, но образ вурдалаков подразумевал бледную кожу, поэтому создатели настояли, чтобы звезды избегали прямых солнечных лучей.
Разумеется, актерам наносили грим. Те, кто играл вампиров, были вынуждены носить золотые линзы, на которые постоянно жаловались. Тэйлор Лотнер и вовсе заявил, что возненавидел парик с длинными волосами. А Никки Рид так хотела войти в роль, что перекрасила волосы в блонд. К сожалению, из-за агрессивной химии волосы стали выпадать, и ей тоже пришлось носить парик.
Запрет на изменения во внешности
Во многих проектах актерам запрещают самостоятельно менять прическу или цвет волос. Любая деталь внешности должна оставаться стабильной, чтобы не нарушить образ между сценами.
Причем творческий порыв актеров порой оборачивался часами работы для гримеров. Например, Ричард Армитедж решил отрастить бороду для роли Торина Дубощита в «Хоббите: Нежданное путешествие». Однако мастерам по гриму приходилось каждый день до миллиметра подравнивать ее, чтобы на экране не было заметно разницы.
Без телефонов и фотоаппаратов
Сегодня кинокомпании особенно щепетильно относятся к тому, что публикуется в сети до выхода фильма, поэтому актерам нередко запрещают пользоваться телефонами и камерами на площадке. Утечки кадров могут стоить студии миллионов долларов.
Особенно жестко это правило соблюдалось на съемках фильмов Marvel. Актеры подписывали соглашения о неразглашении, и любое фото со съемок могло привести к судебным проблемам. Некоторые из актеров даже получали разные сценарии, чтобы избежать утечек.
Никаких шуток и смеха
В некоторых проектах актерам запрещали смеяться или дурачиться между дублями. Режиссеры боялись, что актер выпадет из нужного настроения и не сможет вернуться в драматическую сцену.
Такое правило действовало, например, на съемках «Иван Васильевич меняет профессию». Леонида Гайдая смех попросту отвлекал, и он был уверен, что актеры так выходят из роли.
Контакт с животными ограничен
Во время съемок с животными актерам часто запрещают самостоятельно общаться с ними без специалистов. Это связано с безопасностью и с тем, что животные могут потерять концентрацию.
Так, во время съемок «Жизни Пи» актер Сурадж Шарма вовсе не контактировал с бенгальским тигром — все их совместные сцены были созданы с помощью CGI. А во время съемок «Воды слонам!» Риз Уизерспун прошла специальную подготовку с дрессировщиками, прежде чем работать в кадре со слонихой Тай. Всем остальным актерам было запрещено приближаться к животному в отсутствие специалистов.