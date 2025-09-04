Агата Муцениеце в личном блоге показала, как девятилетняя дочь Мия выбирала платье для ее свадьбы. Актриса отметила, что обычно девочке трудно угодить с нарядами, но в этот раз она была в восторге от двух платьев.
Для торжества Мия выбрала нежно-голубое платье с пышной юбкой, которую украшали оборки, и открытыми плечами. Консультанты в магазине отметили, что этот наряд очень подходит девочке. Голос за кадром заявил, что в таком платье Мия затмит саму невесту.
Также наследнице звезды фильма «Тур с Иванушками» понравилось черное платье с белым воротником и плиссированной юбкой. Муцениеце сообщила, что во втором наряде ее дочь появилась на школьной линейке.
«Вы не представляете, как сложно ей угодить в одежде! А тут она довольна как слоник», — заявила 36-летняя актриса.
Агата Муцениеце родила Мию в браке с Павлом Прилучным. У актеров также есть 12-летний сын Тимофей. В 2020 году звезды со скандалом развелись.
Спустя два года Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян. В 2023-м у них родился сын Микаэль. Муцениеце 25 августа 2025 года вышла замуж за музыканта Петра Дрангу. Супруги сейчас ожидают рождения дочери.