Агата Муцениеце показала, как 9-летняя дочь выбирала платье на ее свадьбу

Актриса призналась, что Мия долго не могла определиться, в каком наряде она пойдет на торжество

Агата Муцениеце в личном блоге показала, как девятилетняя дочь Мия выбирала платье для ее свадьбы. Актриса отметила, что обычно девочке трудно угодить с нарядами, но в этот раз она была в восторге от двух платьев.

Мия Прилучная, фото: соцсети
Для торжества Мия выбрала нежно-голубое платье с пышной юбкой, которую украшали оборки, и открытыми плечами. Консультанты в магазине отметили, что этот наряд очень подходит девочке. Голос за кадром заявил, что в таком платье Мия затмит саму невесту.

Также наследнице звезды фильма «Тур с Иванушками» понравилось черное платье с белым воротником и плиссированной юбкой. Муцениеце сообщила, что во втором наряде ее дочь появилась на школьной линейке.

Мия Прилучная, фото: соцсети
«Вы не представляете, как сложно ей угодить в одежде! А тут она довольна как слоник», — заявила 36-летняя актриса.

Агата Муцениеце родила Мию в браке с Павлом Прилучным. У актеров также есть 12-летний сын Тимофей. В 2020 году звезды со скандалом развелись.

Спустя два года Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян. В 2023-м у них родился сын Микаэль. Муцениеце 25 августа 2025 года вышла замуж за музыканта Петра Дрангу. Супруги сейчас ожидают рождения дочери.