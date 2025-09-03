Вторая часть истории об Уэнздей Аддамс вышла яркой и напряженной: сюжетные линии переплелись, некоторые герои не дожили до финала, а те, кто казался врагами, внезапно стали союзниками. Авторы подготовили зрителям несколько эффектных поворотов и заодно оставили новые загадки, которые, судя по всему, придется разгадывать в будущем. Не обошлось и без громкого камео — в финале появилась Леди Гага, а ее героиня сыграла ключевую роль в судьбе Уэнздей.
Что произошло в финальной серии 2 сезона сериала «Уэнздей»
«Уэнздей» (Wednesday) — режиссерский и продюсерский проект Тима Бертона с Дженной Ортега в главной роли. Сериал впервые вышел в 2022 году, а в 2023 году стал самым популярным англоязычным шоу на Netflix, получил номинации на «Эмми» и «Золотой глобус».
В центре — мрачная, но харизматичная Уэнздей Аддамс, дочь Мортишы и Гомеса. После неудач в обычной школе она попала в пансион Невермор, чтобы контролировать свои экстрасенсорные способности и расследовать загадочного монстра, угрожающего окрестностям городка Джерико. Там, несмотря на внешнюю холодность, Уэндздей постепенно обрела друзей и даже попробовала себя в романтических отношениях.
Во втором сезоне, который вышел в августе и сентябре 2025 года, история в Неверморе продолжилась: младший брат Уэнздей, Пагсли, присоединился к академии и продемонстрировал электрокинетические способности. Уэнздей снова столкнулась с серией убийств, связанных с загадочным авианом, который умел управлять воронами. Главная героиня пыталась вычислить убийцу, но при этом должна была справляться и со славой, и с новыми угрозами внутри школы.
Также в финале второго сезона одним из самых ожидаемых событий стало появление Леди Гаги, которая выступила в роли загадочного призрачного преподавателя Розалин Ротвуд и помогла главной героине разобраться с последствиями опасного заклинания.
В целом, финал второго сезона стартует мрачно: по видению Уэнздей, ее подруга Энид должна погибнуть. Ситуацию изменило вмешательство призрака Розалин Ротвуд (Леди Гага) — из-за ее колдовства Уэнздей и Энид на день поменялись телами. В этот момент выяснилось, что Энид — Альфа-оборотень, и ее превращения могут стать необратимыми. Когда Уэнздей оказалась на грани гибели, Энид спасла ее, но потеряла контроль над собой и покинула Невермор, чтобы не навредить другим.
В это время в академии появился новый директор — Дорт (Стив Бушеми). Он манипулировал учениками, защищаясь от влияния Бианки с помощью особых часов. Команда Уэнздей разработала план: Энид и Агнес отвлекли Дорта танцем, затем Энид выкрала артефакт, а Бианка вынудила Дорта признаться в махинациях. В финале Аякс превратил его в камень. Затем на Дорта обрушилась люстра.
Параллельно разворачивалась драма в семье Тайлера: он отказался лечиться от сущности Хайда и вступил в смертельную схватку с матерью. В итоге она погибла. Айзек, обезумевший от потери, напал на Уэнздей. Остановить его смогла Вещь, которая вырвала его механическое сердце.
После этих событий семья Аддамс воссоединилась. Уэнздей решила найти Энид, сбежавшую к канадской границе, и отправилась в путь с дядей Фестером (Фред Армисен). С собой она взяла дневник тети Офелии, который обещал новые разгадки.
Финал дал несколько зацепок для продолжения. Тайлер, оставшийся без семьи, вступил в стаю Хайдов под руководством мисс Капри. А последний твист показал: в подвале Хестер все это время держала собственную дочь — Офелию Аддамс. На стене ее камеры красовалась надпись — «Уэнздей должна умереть».
Как сложилась судьба героев
После финала многие сюжетные линии получили завершение: Энид скрывается в форме Альфы, Уэнздей отправляется на ее поиски, Тайлер примыкает к стае Хайдов, а в Неверморе появляется новая угроза в лице Офелии Аддамс.
Рассмотрим, как сложилась судьба ключевых персонажей.
Уэнздей
В финале второго сезона Уэнздей переживает серьезное испытание: в схватке с Тайлером она теряет силы и оказывается на грани смерти, но все же выживает. Ситуацию меняет колдовство призрака Розалин Ротвуд (Леди Гага) — на время Уэнздей и Энид меняются телами, и героиня открывает новые грани своих способностей.
После всех событий она решает отправиться на поиски Энид, которая в форме Альфы сбежала к канадской границе. В дороге ее сопровождает дядя Фестер, а главным ключом к будущим тайнам становится дневник, оказавшийся в руках Уэнздей.
Розалин Ротвуд
В эпизоде-финале второго сезона Леди Гага появляется в роли призрачной профессоры Розалин Ротвуд — умершего наставника из Невермора, обладающего даром ясновидения. Она является ключевой фигурой. Уэнздей приезжает на ее могилу, произносит латинское заклинание, и из-за вмешательства Розалин происходит обмен телами между Уэнздей и Энид — что становится поворотным моментом сюжета.
С ее помощью героини возвращаются в свои тела и восстанавливают статус-кво — ее роль хоть и небольшая, но критически важна для развязки ситуации.
Энид Синклер
В финале второго сезона Энид (Эмма Майерс) оказывается в центре пророчества: по видению Уэнздей, именно она должна погибнуть. После обмена телами с Уэнздей раскрывается ее настоящая природа — она Альфа-оборотень. Это значит, что превращения Энид могут стать необратимыми и привести к полной утрате человеческой сущности.
В решающий момент Энид спасает Уэнздей, но теряет контроль над своими силами. Понимая опасность для друзей, она покидает Невермор и скрывается, направляясь к канадской границе. В финале ее судьба открыта: Энид исчезает в форме Альфы, и именно ее поиски становятся новой целью Уэнздей.
Будет ли продолжение сериала «Уэнздей»
Сериал «Уэнздей» официально продлен Netflix на третий сезон. Создатели уже подтвердили, что планируют глубже раскрыть персонажей и расширить мир Невермора и семьи Аддамс. Съемки нового сезона, по данным источников, стартуют в ноябре 2025 года, а релиз ожидается не раньше конца 2026 – начала 2027 года.
Авторы обещают ввести новых членов семьи Аддамс и продолжить мистические линии, оставленные финалом второго сезона. При этом параллельно обсуждается и спин-офф — отдельный проект, посвященный одному из героев, вероятнее всего дяде Фестеру.