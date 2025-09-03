В целом, финал второго сезона стартует мрачно: по видению Уэнздей, ее подруга Энид должна погибнуть. Ситуацию изменило вмешательство призрака Розалин Ротвуд (Леди Гага) — из-за ее колдовства Уэнздей и Энид на день поменялись телами. В этот момент выяснилось, что Энид — Альфа-оборотень, и ее превращения могут стать необратимыми. Когда Уэнздей оказалась на грани гибели, Энид спасла ее, но потеряла контроль над собой и покинула Невермор, чтобы не навредить другим.