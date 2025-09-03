Ричмонд
Еще один российский актер снимается в голливудском фильме с Юрой Борисовым

В фильме Луки Гуаданьино появится Федор Федотов, известный по «Серебряным конькам»
Федор Федотов в фильме «Серебряные коньки»
Федор Федотов в фильме «Серебряные коньки»

В фильме «Искусственный» режиссера Луки Гуаданьино снимается актер Федор Федотов, известный по фильму «Серебряные коньки». Об этом сообщил агент актера Дмитрий Савельев.

30-летний Федотов сыграет роль одного из сотрудников компании, разработавшей первый массовый искусственный интеллект ChatGPT.

Главные роли в картине исполняют Эндрю Гарфилд и Юра Борисов. Первый играет основателя OpenAI Сэма Альтмена, а второй предстает в роли Ильи Суцкевера — сооснователя OpenAI.

Юра Борисов на съемках фильма «Искусственный», фото: соцсети
Юра Борисов на съемках фильма «Искусственный», фото: соцсети

Федор Федотов уже работал вместе с Юрой Борисовым. Исполнители встречались на съемках «Серебряных коньков».

Комедийная драма «Искусственный» рассказывает об увольнении Сэма Альтмана с поста генерального директора OpenAI в 2023 году. В картине также снимаются Моника Барбаро, Купер Хоффман и Джейсон Шварцман. Премьера фильма ожидается в 2026 году.