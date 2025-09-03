Комедийная драма «Искусственный» рассказывает об увольнении Сэма Альтмана с поста генерального директора OpenAI в 2023 году. В картине также снимаются Моника Барбаро, Купер Хоффман и Джейсон Шварцман. Премьера фильма ожидается в 2026 году.