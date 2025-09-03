В фильме «Искусственный» режиссера Луки Гуаданьино снимается актер Федор Федотов, известный по фильму «Серебряные коньки». Об этом сообщил агент актера Дмитрий Савельев.
30-летний Федотов сыграет роль одного из сотрудников компании, разработавшей первый массовый искусственный интеллект ChatGPT.
Главные роли в картине исполняют Эндрю Гарфилд и Юра Борисов. Первый играет основателя OpenAI Сэма Альтмена, а второй предстает в роли Ильи Суцкевера — сооснователя OpenAI.
Федор Федотов уже работал вместе с Юрой Борисовым. Исполнители встречались на съемках «Серебряных коньков».
Комедийная драма «Искусственный» рассказывает об увольнении Сэма Альтмана с поста генерального директора OpenAI в 2023 году. В картине также снимаются Моника Барбаро, Купер Хоффман и Джейсон Шварцман. Премьера фильма ожидается в 2026 году.
