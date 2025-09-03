Ричмонд
Звезда «Чудо-женщины» снялась в бикини в компании мужа

Актриса Галь Гадот опубликовала редкое фото с мужем
Галь Гадот с мужем / фото: соцсети

Звезда фильма «Чудо-женщина» Галь Гадот снялась в бикини. Актриса позировала на пляже с мужем бизнесменом Яроном Версано и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Супруги проводят отпуск на Кипре.

Артистка в марте 2024 года сообщила в личном блоге о рождении четвертого ребенка. Актриса признавалась, что беременность протекала тяжело — на восьмом месяце она перенесла операцию на мозге. Знаменитости поставили диагноз «церебральный венозный тромбоз». У Гадот были сильные головные боли, из-за которых она даже не могла встать с постели, поэтому обратилась за помощью к врачам. После операции актриса родила здоровую дочь и назвала ее Ори, что означает «мой свет».

Звезда с 2009 года замужем за израильским бизнесменом. Через два года после свадьбы супруги сообщили, что ждут первенца, и в ноябре 2011 года у них родилась дочь Альма. В марте 2017 года у пары появилась еще одна девочка, ее назвали Майей, а в июне 2021 года — третий ребенок Даниэлла.

Ранее Галь Гадот отказалась от участия в Венецианском кинофестивале.