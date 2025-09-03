Сын звезды «Маргоши» впервые за долгое время появился на публике

Первенец знаменитости родился в ее браке с Гурамом Кофенлу. Актриса со скандалом разводилась с отцом ребенка. Она ушла от экс-супруга из-за рукоприкладства, о чем заявила публично. Сын звезды учится в институте в городе Иваново. Артистка рассказывала, что Никита также нашел дистанционную подработку, которая не мешает получению образования.