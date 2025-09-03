Сын звезды «Маргоши» впервые за долгое время появился на публике

Звезда сериала «Маргоша» Мария Берсенева поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкими кадрами с сыном. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. 22-летний Никита приехал в Театр комедии на спектакль с участием матери, а после подарил ей букет цветов.
«Сынок приходил. Люблю тебя», — написала артистка.
Первенец знаменитости родился в ее браке с Гурамом Кофенлу. Актриса со скандалом разводилась с отцом ребенка. Она ушла от экс-супруга из-за рукоприкладства, о чем заявила публично. Сын звезды учится в институте в городе Иваново. Артистка рассказывала, что Никита также нашел дистанционную подработку, которая не мешает получению образования.
Звезда носит фамилию второго мужа, кикбоксера Николая Берсенева, хотя развелась с ним еще в 2009 году.
О второй беременности знаменитости стало известно в ноябре 2022 года. В День матери Берсенева рассекретила свое положение, показав снимок с округлившимся животом. Имя отца дочери артистка не называет. Звезда говорила подписчикам, что счастье любит тишину, поэтому она не будет разглашать подробности личной жизни.
