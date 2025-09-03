Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сын звезды «Маргоши» впервые за долгое время появился на публике

Актриса Мария Берсенева поделилась редкими кадрами с 22-летним сыном
Сын звезды «Маргоши» впервые за долгое время появился на публике
Сын звезды «Маргоши» впервые за долгое время появился на публикеИсточник: www_gazeta_ru

Звезда сериала «Маргоша» Мария Берсенева поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкими кадрами с сыном. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. 22-летний Никита приехал в Театр комедии на спектакль с участием матери, а после подарил ей букет цветов.

«Сынок приходил. Люблю тебя», — написала артистка.

Первенец знаменитости родился в ее браке с Гурамом Кофенлу. Актриса со скандалом разводилась с отцом ребенка. Она ушла от экс-супруга из-за рукоприкладства, о чем заявила публично. Сын звезды учится в институте в городе Иваново. Артистка рассказывала, что Никита также нашел дистанционную подработку, которая не мешает получению образования.

Звезда носит фамилию второго мужа, кикбоксера Николая Берсенева, хотя развелась с ним еще в 2009 году.

О второй беременности знаменитости стало известно в ноябре 2022 года. В День матери Берсенева рассекретила свое положение, показав снимок с округлившимся животом. Имя отца дочери артистка не называет. Звезда говорила подписчикам, что счастье любит тишину, поэтому она не будет разглашать подробности личной жизни.

Ранее звезда «Кадетства» показала своего сына в день его 10-летия.