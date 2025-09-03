Ричмонд
Внешность известной 92-летней актрисы на вручении премии напугала публику

Фотографы запечатлели 92-летнюю знаменитость во время получения награды
Ким Новак
Ким НовакИсточник: Legion-Media.ru

Американская актриса Ким Новак, наиболее известная ролью в триллере Альфреда Хичкока «Головокружение», посетила премию «Золотой лев» на Венецианском кинофестивале и напугала публику. Соответствующие кадры и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Фотографы запечатлели 92-летнюю знаменитость во время получения награды. Она предстала перед камерами в черном платье и полупрозрачной накидке с изумрудными переливами. Наряд артистки был дополнен массивной стрекозой, украшенной сияющими стразами.

Читатели портала удивились внешности Новак и принялись обсуждать ее в комментариях под материалом. Они обратили внимание на удлиненные уголки рта и морщины на лице звезды.

«Не сидите на солнце, оно может расплавить ваше лицо», «Она выглядит устрашающе», «Хотелось бы, чтобы эти женщины научились стареть достойно, а не уродовать себя в тщетных попытках обрести вечную молодость», «Она бы отлично смотрелась в фильме ужасов. Еще один наглядный пример того, что не стоит делать филлеры и пластические операции», «У Джокера не осталось слов, чтобы выразить свое восхищение», — высказывались пользователи сети.