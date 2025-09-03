Ричмонд
Путин рассказал, что не смотрел китайский фильм «Красный шелк».

Владимир Путин
Владимир ПутинИсточник: Legion-Media.ru

ПЕКИН, 3 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что не смотрел фильм «Красный шелк», но знает, что кино пользуется популярностью и смотрят его с удовольствием.

«Я не видел этого фильма, но знаю, что здесь будет презентация его буквально завтра-послезавтра, в целом, по рассказам, фильм пользуется популярностью и люди смотрят его с удовольствием», — сказал Путин журналистам.

Президент РФ 31 августа — 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.