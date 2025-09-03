В фильме с Высоцким нашли предсказание трагической истории альпинистки Наговициной

2 сентября после запуска дрона над пиком Победы в Киргизии на видеозаписи не обнаружили признаков жизни в палатке Натальи. Она разделила судьбу своего мужа, которого не стало в горах четыре года тому назад во время их совместного восхождения. Наговицина в середине августа сломала ногу во время восхождения и осталась одна на высоте 7 тысяч метров.