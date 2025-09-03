Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В фильме с Высоцким нашли предсказание трагической истории альпинистки Наговициной

«АиФ»: история персонажа фильма «Вертикаль» повторилась с альпинисткой Наговициной
Владимир Высоцкий и Лариса Лужина в фильме «Вертикаль» (1966)
Владимир Высоцкий и Лариса Лужина в фильме «Вертикаль» (1966)Источник: Кадр из фильма

В фильме об альпинистах с Владимиром Высоцким «Вертикаль» нашли предсказание трагической истории российской альпинистки Натальи Наговициной. Параллель нашло издание aif.ru.

2 сентября после запуска дрона над пиком Победы в Киргизии на видеозаписи не обнаружили признаков жизни в палатке Натальи. Она разделила судьбу своего мужа, которого не стало в горах четыре года тому назад во время их совместного восхождения. Наговицина в середине августа сломала ногу во время восхождения и осталась одна на высоте 7 тысяч метров.

В вышедшем на экраны в 1967 году фильме «Вертикаль» Станислава Говорухина и Бориса Дурова главный герой и еще один альпинист натыкаются на палатку, в которой находят не выжившего альпиниста Илико.

«Дошел почти до вершины. На гребне сломал ногу. Пурга. Меня не найдут. Могу продержаться еще день. Нечем открыть консервы», — говорит в своей последней записке Илико.

Издание добавляет, что в 1961 году при восхождении не стало грузинского альпиниста по имени Илико Габлиани, который и мог послужить прототипом героя картины Говорухина и Дурова. Габлиани сумел взойти именно на пик Победы, но погиб при спуске после холодной ночевки без палатки и последующего падения.