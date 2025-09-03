Ричмонд
Путин рассказал, чьей была идея совместного кинопроизводства России и Китая

Путин: идея совместного кинопроизводства России и Китая принадлежит Си Цзиньпину
Владимир Путин
Владимир ПутинИсточник: Legion-Media.ru

ПЕКИН, 3 сен — РИА Новости. Идея совместного кинопроизводства РФ и Китая принадлежит председателю КНР Си Цзиньпину, заявил президент России Владимир Путин.

«Вообще, это идея самого председателя (КНР Си Цзиньпина — ред.)», — сказал Путин журналистам.

Как рассказал президент РФ, он обратил внимание председателя КНР на то, что российским производителям очень сложно «пробиться» на китайский рынок.

Глава российского государства 31 августа — 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.