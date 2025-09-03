Ричмонд
Пятая жена Михаила Ефремова отказалась комментировать слухи о разводе

Софья Кругликова не стала комментировать появившиеся в СМИ новости о разводе с Ефремовым
Михаил Ефремов , Софья Кругликова
Михаил Ефремов , Софья КругликоваИсточник: Legion-Media.ru

Софья Кругликова, супруга актера Михаила Ефремова, предпочла не давать никаких комментариев относительно сообщений о возможном разводе. Об этом она заявила в беседе с NEWS.ru.

«Я не стану это комментировать, до свидания», — сказала Кругликова.

Адвокат актера Юрий Падалко также не подтвердил, но и не опроверг информацию о разводе своего подопечного. Специалист сообщил, что он и его клиент на данный момент решили воздержаться от каких-либо комментариев по этому поводу.

Напомним, ранее стало известно, что Михаил Ефремов официально развелся с пятой женой Софьей Кругликовой после 23 лет брака. Непосредственной причиной развода стали постоянные конфликты между супругами, а решающим обстоятельством оказалось трехдневное свидание актера в исправительной колонии с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой.