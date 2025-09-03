Ричмонд
Звезда фильма «Брат» Виктор Сухоруков вернется на сцену после операции на сердце

Актер Сухоруков вернется на сцену Театра имени Ермоловой
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков

Звезда фильмов «Брат» и «Жмурки» Виктор Сухоруков вернется на сцену Театра имени Ермоловой после перенесенной операции на сердце. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

73-летний артист 24 сентября актер сыграет в моноспектакле «Счастливые дни». В беседе с каналом Сухоруков подтвердил, что уже работает в театре и полностью восстановился.

«Я уже тружусь. Долго болеть — вредно!» — заявил актер.

Весной 2025 года Виктору Сухорукову провели операцию на сердце на фоне инфаркта. Из-за этого ему пришлось отменить все постановки и отправиться на долгую реабилитацию.

Ранее Олег Меньшиков рассказал о состоянии перенесшего инфаркт Виктора Сухорукова.