Звезда фильма «Брат» Виктор Сухоруков вернется на сцену после операции на сердце

Звезда фильмов «Брат» и «Жмурки» Виктор Сухоруков вернется на сцену Театра имени Ермоловой после перенесенной операции на сердце. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».
73-летний артист 24 сентября актер сыграет в моноспектакле «Счастливые дни». В беседе с каналом Сухоруков подтвердил, что уже работает в театре и полностью восстановился.
«Я уже тружусь. Долго болеть — вредно!» — заявил актер.
Весной 2025 года Виктору Сухорукову провели операцию на сердце на фоне инфаркта. Из-за этого ему пришлось отменить все постановки и отправиться на долгую реабилитацию.
