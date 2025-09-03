Кинофестивали — это не только красные дорожки и гламурные наряды, но и моменты, когда актеры открывают свои сердца перед зрителями. Иногда признание публики бывает настолько мощным, что даже самые стойкие мужчины не могут сдержать слезы. Вспоминаем несколько таких трогательных моментов, когда сильные мужчины показывали свою уязвимость на самых престижных кинофестивалях мира.
Дуэйн «Скала» Джонсон
Американский актер Дуэйн Джонсон, известный своей мужественностью и харизмой, продемонстрировал свою уязвимость на Венецианском кинофестивале. На премьере фильма «Крушащая машина» зрители устроили 15-минутные овации, которые растрогали актера до слез. Ради роли бойца ММА Марка Керра Джонсон сбросил 27 килограммов, что стало настоящим подвигом. Его реакция на овации стала символом того, как важно признание коллег и зрителей.
Сам Дуэйн Джонсон признался, что для роли в «Крушащей машине» его ежедневно гримировали по 3-4 часа. Он отметил, что готов на радикальные меры для серьезного признания в кинематографе. Эмоции, которые он испытал на премьере, стали кульминацией его долгого пути в киноиндустрии.
Брендан Фрейзер
Возвращение Брендана Фрейзера в большое кино стало настоящим событием. На Венецианском кинофестивале его фильм «Кит» получил восьмиминутные овации, и актер не смог сдержать слез. Эта роль стала для него не только профессиональным, но и личным триумфом. Фрейзер сыграл 300-килограммового мужчину, пытающегося наладить отношения с дочерью, и его игра была высоко оценена критиками и зрителями.
Видео с реакцией Фрейзера на овации, размещенное в социальных сетях, набрало уже больше 15 миллионов просмотров. Этот момент стал символом его возвращения в кино и признания его таланта. Фрейзер выразил благодарность зрителям и коллегам, подчеркнув, что этот успех стал результатом совместной работы всей команды.
Джонни Депп
После длительного перерыва Джонни Депп вернулся на Каннский кинофестиваль с фильмом «Жанна Дюбарри». После показа зрители аплодировали стоя целых 7 минут, и актер еле сдерживал слезы. Этот момент стал настоящим символом его возвращения в кино и признания его таланта.
Депп поблагодарил зрителей за теплый прием и отметил, что этот успех стал для него важным этапом в карьере. Он подчеркнул, что для него важно было вернуться к съемкам.
Кевин Костнер
Актер Кевин Костнер представил на Каннском кинофестивале свой фильм «Горизонты: Часть 1», который он не только снял, но и написал сценарий. После премьеры зрители аплодировали десять минут, и Костнер был растроган до слез.
Костнер выразил благодарность зрителям и коллегам, подчеркнув, что этот успех стал результатом совместной работы всей команды. Он отметил, что для него важно было представить свою работу на таком престижном фестивале и получить признание зрителей.
Адам Драйвер
На Венецианском кинофестивале Адам Драйвер представлял фильм «Феррари», в котором сыграл главную роль. После показа зрители аплодировали стоя 7,5 минут, и Драйвер не смог сдержать слез. Этот момент стал для него признанием его труда и таланта.
Драйвер выразил благодарность зрителям и коллегам. Он отметил, что для него важно было представить свою работу на таком престижном фестивале и получить признание зрителей. Тем более, что все продвижение фильма пришлось на период забастовки сценаристов и актеров в Голливуде.