Похудевшая Кожевникова вышла в свет в облегающем костюме с глубоким декольте

Мария Кожевникова появилась на красной дорожке в облегающем костюме

Похудевшая актриса Мария Кожевникова вышла в свет в облегающем костюме с глубоким декольте. Звезда «Универа» приехала на премьеру фильма «Тогда. Сейчас. Потом» и позировала на красной дорожке. Она поделилась кадрами с мероприятия в соцсетях.

Мария Кожевникова, фото: пресс-служба
Мария Кожевникова, фото: пресс-служба

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Вы потрясающе выглядите», «Очень круто», «Какая красивая», «Вы богиня, вау», «Хорошая фигура», «Впечатлен», «Отличный образ», «Красотка», «Восхищаюсь вами».

Артистка рассказывала, что долго не могла похудеть после рождения четвертого ребенка. В 2024 году Кожевникова прошла обследование, и врачи диагностировали у нее предиабет. Звезда уточнила, что ее здоровье ухудшилось, в частности, из-за лишнего веса. Она перечитала много статей на эту тему и услышала разные мнения специалистов.

Знаменитость долгое время отказывалась от медикаментозной терапии, пытаясь восстановиться стандартными методами, но они не сработали. Тогда Кожевникова обратилась за помощью к эндокринологу, согласилась принимать препарат и начала худеть под контролем врача. На данный момент актрисе удалось избавиться от 13 лишних килограммов.

Ранее Мария Кожевникова показала себя в новом образе на съемках продолжения «Универа».