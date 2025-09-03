Звезда «Папиных дочек» Александр Горчилин женился на российской модели

Звезда «Папиных дочек», актер Александр Горчилин сыграл свадьбу с моделью Марией Миногаровой. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитости выбрали для женитьбы ЗАГС в Краснодаре. Модель сменила два платья: от дизайнера Ильи Мигмуна и Александра Арутюнова. Стилизовала образы невесты Вика Салават, а жениха — Вита Клац.
«Ну, мы поженились. 03.09.2025», — написала Миногарова.
16 марта блогерша Ида Галич сообщила, что Мария Миногарова выходит замуж за актера сериала «Папины дочки» Александра Горчилина. Артист сделал предложение возлюбленной на праздновании ее дня рождения. Актер вышел перед гостями, чтобы поздравить модель, признался ей в любви и подарил кольцо.
Миногарова начала карьеру модели в 2011 году, приняв участие в реалити-шоу «Топ-модель по-русски», где вошла в пятерку финалисток. После проекта она два года прожила и проработала в Милане. В 2019 году она стала ведущей второго сезона программы «Орел и решка. Россия».
Ранее сообщалось, что обручальное кольцо Миногаровой стоит 979 тысяч рублей.