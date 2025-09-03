Звезда «Папиных дочек» Александр Горчилин женился на российской модели

Миногарова начала карьеру модели в 2011 году, приняв участие в реалити-шоу «Топ-модель по-русски», где вошла в пятерку финалисток. После проекта она два года прожила и проработала в Милане. В 2019 году она стала ведущей второго сезона программы «Орел и решка. Россия».