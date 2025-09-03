Когда российский фильм «Вызов» вышел на экраны, он сразу получил громкий статус первого в истории игрового кино, снятого в открытом космосе. Это не просто красивая фраза: ради съемок актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко действительно отправились на Международную космическую станцию.
В статье рассказываем, чем уникален процесс работы над картиной, какие задачи пришлось решать в невесомости, как организовывалась экспедиция, когда именно проходили съемки и во сколько обошлось это амбициозное приключение.
Особенности съемочного процесса
«Вызов» (2023) — драма режиссера Клима Шипенко с Юлией Пересильд в главной роли, снятая в условиях, которые раньше казались невозможными. Съемки проходили прямо на борту Международной космической станции, парящей в 400 километрах над Землей, а в кадре вместе с актерами оказались и настоящие космонавты — Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Петр Дубров. О том, как проходил этот уникальный творческий эксперимент и какие моменты за кадром оказались самыми интересными, расскажем дальше.
Съемки космического блока
Космический блок фильма был отснят в 2021 году — событие, которое уже само по себе стало частью истории кинематографа. 5 октября Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров стартовали с космодрома «Байконур» на корабле «Союз МС-19» и отправились к Международной космической станции. На орбите команда провела 12 суток, в условиях невесомости снимая ключевые сцены будущей драмы. За это время Шипенко успел отснять около 30 часов материала, который затем лег в основу уникального космического блока картины.
Съемки наземной части
После возвращения с орбиты работа над «Вызовом» продолжилась в привычных условиях — на Земле. Фильм снимали в специально построенном под проект павильоне, где можно было воссоздать интерьер МКС и отработать сложные мизансцены без ограничений невесомости. Часть съемок проходила и на территории космодрома «Байконур» — команда вновь вернулась туда, чтобы запечатлеть финальные кадры. Весь наземный этап уложился в пять месяцев: съемки стартовали в июне 2022 года, а финальный дубль был отснят к концу октября.
Сшитый сценарий
Даже сценарий у «Вызова» оказался с космическим апгрейдом. Для всех участников съемок на МКС его распечатали и сшили вручную, чтобы страницы не разлетелись в условиях невесомости. Обычные скрепки на станции использовать нельзя — они могут отстегнуться и превратиться в опасный летящий объект. Поэтому команда придумала простой, но надежный способ: аккуратная прошивка страниц нитками, чтобы сценарий был всегда под рукой и в целости.
20 кандидаток на роль Евгении Беляевой не прошли медкомиссию
Осенью 2020-го Первый канал объявил открытый кастинг на главную роль в «Вызове» — участвовать могли не только актрисы, но и все, кто пожелает. Нужно было записать на видео монолог Татьяны Лариной и отправить продюсерам. Юлия Пересильд тоже прислала запись, но в первую волну претенденток не попала — в тот момент она снималась в другой стране.
В итоге отобрали 20 кандидаток, и все они провалили медкомиссию. По словам Константина Эрнста, требования к здоровью были несравнимы с обычными — можно быть в идеальной физической форме и все равно не пройти отбор. Когда Пересильд вернулась со съемок, Эрнст сообщил ей, что именно ей предстоит поехать в Звездный городок на обследование. Актриса затушила сигарету и согласилась.
Пересильд признавалась, что не ожидала кастинга, включающего гастроскопию, колоноскопию, десятки КТ и МРТ, проверку носовой перегородки и массу других процедур. Это, по ее словам, было не про актерские навыки или ЗОЖ, а про врожденные данные. В итоге и она, и режиссер Клим Шипенко подошли для полета — «Юлю выбрала сама Вселенная», шутил он позже.
На борт — всего 1 кг вещей
Каждому члену экипажа разрешалось взять с собой в космос не больше одного килограмма личных вещей. В чемоданчике Юлии Пересильд оказались несколько ее портретов, семейные фотографии, кольцо близкой подруги и игрушечный галчонок — символ ее благотворительного фонда. Перед стартом все это проходило обязательную обработку, а после возвращения на Землю предметы получили особую печать, подтверждающую, что они побывали в космосе.
В питании актеры ничем не отличались от космонавтов — тот же сублимированный рацион в специальных боксах, рассчитанный на 16 дней. Несмотря на то что экспедиция планировалась на 12 суток, запас был сделан с запасом — в космосе лучше перестраховаться.
Бюджет фильма «Вызов»
Изначально производство «Вызова» оценивалось в 905 миллионов рублей. Однако в августе 2022 года, на питчинге Фонда кино, продюсеры запросили еще 250 миллионов на постпродакшн — монтаж, озвучание, цветокоррекцию и другие финальные этапы. Запрос одобрили, и итоговый бюджет картины, по предварительным подсчетам, составил около 1,155 миллиарда рублей.
Вложения оправдались: по данным на 28 августа 2023 года, «Вызов» собрал в российском прокате 2,072 миллиарда рублей, закрепив за собой статус одного из самых кассовых фильмов года.