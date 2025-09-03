После возвращения с орбиты работа над «Вызовом» продолжилась в привычных условиях — на Земле. Фильм снимали в специально построенном под проект павильоне, где можно было воссоздать интерьер МКС и отработать сложные мизансцены без ограничений невесомости. Часть съемок проходила и на территории космодрома «Байконур» — команда вновь вернулась туда, чтобы запечатлеть финальные кадры. Весь наземный этап уложился в пять месяцев: съемки стартовали в июне 2022 года, а финальный дубль был отснят к концу октября.