В США запретили снос дома актрисы Мэрилин Монро

До этого сообщалось, что в Великобритании решили снести вдохновленный легендой о короле Артуре тематический парк «Камелот» в городе Чорли, что вызвало недовольство местных жителей. Издание отметило, что «Камелот» в настоящее время заброшен. Парк, занимающий площадь около 56,6 гектара, закрыли в 2012 году. На его месте планируется построить 350 домов стоимостью 80 млн фунтов стерлингов. Соответствующий план был представлен совету округа Чорли 20 июня.