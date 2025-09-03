В США запретили снос дома актрисы Мэрилин Монро

Суд в США сохранил за домом американской актрисы Мэрилин Монро в районе Брентвуд статус историко-культурного памятника, запретив его снос. Об этом сообщает Bloomberg.
«Дом был спасен от сноса благодаря решению судьи, который отклонил просьбу его новых владельцев приостановить признание его… историческим памятником», — говорится в сообщении.
В конце августа агентство писало об угрозе сноса дома и предстоящем решении суда по делу. Известно, что дом хотели снести его нынешние владельцы. Они хотели таким образом расширить свою недвижимость, расположенную по соседству.
До этого сообщалось, что в Великобритании решили снести вдохновленный легендой о короле Артуре тематический парк «Камелот» в городе Чорли, что вызвало недовольство местных жителей. Издание отметило, что «Камелот» в настоящее время заброшен. Парк, занимающий площадь около 56,6 гектара, закрыли в 2012 году. На его месте планируется построить 350 домов стоимостью 80 млн фунтов стерлингов. Соответствующий план был представлен совету округа Чорли 20 июня.
Ранее были раскрыты неожиданные подробности последнего телефонного разговора Мэрилин Монро.