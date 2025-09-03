Появились новые кадры из фантастического триллера «Полдень». В основе проекта лежит роман братьев Стругацких «Жук в муравейнике». Главную женскую роль в сериале исполняет Юлия Снигирь.
События «Полдня» происходят в 2278 году. По сюжету, прогрессор Лев Абалкин (Максим Матвеев) исчезает после контакта с внеземной цивилизацией. На его поиски отправляется Максим Каммерер (Юрий Колокольников). Задача Макса не только обнаружить беглеца, но и предотвратить мировую катастрофу.
Юлия Снигирь играет возлюбленную Абалкина, сотрудницу Института внеземных культур Майю Глумову. Героиня хочет помочь Льву, но в какой-то момент становится лишь частью его игры.
«Майя разрывается между любимым мужчиной, страхом за свою безопасность и благополучие сына. А еще она женщина в полном смысле этого слова, ей хочется простого человеческого счастья, а высокие идеи Льва Абалкина кажутся безумными и бессмысленными», — поделилась Юлия Снигирь.
По мнению актрисы, у Стругацких женские персонажи нужны для создания баланса с мужским миром.
«Майя, безусловно, является функцией в мужском мире Стругацких. Мы с Климом (режиссер сериала Клим Козинский. — Прим. ред.) постарались сделать так, чтобы это была важная функция», — добавила Снигирь.
Сериал «Полдень» выйдет в онлайн-кинотеатрах Kion и Okko. Точная дата премьеры пока неизвестна.