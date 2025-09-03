Заворотнюк о рождении сына: «Он мне подарен с небес после самых темных времен»

«Сыночку уже пять месяцев, как быстро пролетело время. Даже не верится. Это невероятное счастье. Я очень рада, что после самых темных, тяжелых времен в моей жизни у меня появился он. Марсель — невероятный мальчик. У него очень хороший характер. Спокойный, деликатный, просто ангелочек, который мне подарен с небес. Знайте, темная полоса закончится, и вас обязательно ждет что-то хорошее. Всегда после дождя выходит радуга», — высказалась знаменитость.