Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Заворотнюк о рождении сына: «Он мне подарен с небес после самых темных времен»

Заворотнюк заявила, что сын ей подарен с небес после тяжелых событий в жизни

Модель Анна Заворотнюк заявила в Telegram-канале, что сын ей подарен с небес после тяжелых событий в жизни. Блогер рассказала о характере ребенка, назвав его ангелом.

Анна Заворотнюк с сыном / фото: соцсети
Анна Заворотнюк с сыном / фото: соцсети

«Сыночку уже пять месяцев, как быстро пролетело время. Даже не верится. Это невероятное счастье. Я очень рада, что после самых темных, тяжелых времен в моей жизни у меня появился он. Марсель — невероятный мальчик. У него очень хороший характер. Спокойный, деликатный, просто ангелочек, который мне подарен с небес. Знайте, темная полоса закончится, и вас обязательно ждет что-то хорошее. Всегда после дождя выходит радуга», — высказалась знаменитость.

Модель 2 апреля 2025 года стала матерью. Она родила Марселя от предпринимателя Тимура Исмаилова, личность которого была раскрыта только в июне 2024 года. Заворотнюк рассказывала, что познакомилась с возлюбленным во время учебы в Нью-Йорке восемь лет назад. Мужчина сделал ей предложение в 2021 году, а перед переездом в Дубай они официально зарегистрировали отношения.

Бизнесвумен недавно призналась в ипохондрии. Она часто проверяет свое здоровье, чтобы не переживать. Блогер признавалась, что похудела «до состояния анорексички», когда только узнала о болезни матери актрисы Анастасии Заворотнюк. Из-за стресса у нее начались проблемы с пищеварением. В течение года модель заставляла себя есть, но потом все нормализовалось и она смогла набрать вес.

Заворотнюк не скрывает, что тяжело переживала из-за всего происходящего с семьей и несколько лет страдала от панических атак, тревоги, подавленного состояния. Дочь актрисы принимала сильные препараты, чтобы справиться с депрессией, но лучше не стало, тогда она и обратилась за помощью к психологу, с которым периодически продолжает работать над своими страхами.

Ранее Анна Заворотнюк поделилась кадрами с дня рождения бабушки-актрисы.