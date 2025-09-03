Гвинет Пэлтроу показала в личном блоге, как провела лето с мужем Брэдом Фэлчаком и детьми — 21-летней дочерью Эппл и 19-летним сыном Мозесом. Семья успела побывать на море.
На снимках звезда фильма «Влюбленный Шекспир» позировала с супругом на пляже. Она была запечатлена в раздельном синем купальнике. Актриса показала и совместные фото со своими детьми.
На некоторых кадрах были запечатлены дети Фэлчака от предыдущего брака. Пэлтроу также показала красивые пейзажи и блюда, которые попробовала летом.
Напомним, Гвинет Пэлтроу родила детей в браке с музыкантом и солистом группы Coldplay Крисом Мартином. В 2014 году звезды объявили о расставании после десяти лет брака. Они сохранили дружеские отношения ради детей и сейчас вместе поддерживают наследников в важных жизненных этапах.
В 2014 году актриса начала встречаться с продюсером Брэдом Фэлчаком. Спустя четыре года пара сыграла свадьбу.
