Напомним, Гвинет Пэлтроу родила детей в браке с музыкантом и солистом группы Coldplay Крисом Мартином. В 2014 году звезды объявили о расставании после десяти лет брака. Они сохранили дружеские отношения ради детей и сейчас вместе поддерживают наследников в важных жизненных этапах.