Гвинет Пэлтроу показала, как провела лето с мужем и детьми

Актриса поделилась редкими семейными кадрами

Гвинет Пэлтроу показала в личном блоге, как провела лето с мужем Брэдом Фэлчаком и детьми — 21-летней дочерью Эппл и 19-летним сыном Мозесом. Семья успела побывать на море.

Гвинет Пэлтроу с мужем, фото: соцсети
Гвинет Пэлтроу с мужем, фото: соцсети
Гвинет Пэлтроу с дочерью, фото: соцсети
Гвинет Пэлтроу с дочерью, фото: соцсети

На снимках звезда фильма «Влюбленный Шекспир» позировала с супругом на пляже. Она была запечатлена в раздельном синем купальнике. Актриса показала и совместные фото со своими детьми.

На некоторых кадрах были запечатлены дети Фэлчака от предыдущего брака. Пэлтроу также показала красивые пейзажи и блюда, которые попробовала летом.

Гвинет Пэлтроу с сыном, фото: соцсети
Гвинет Пэлтроу с сыном, фото: соцсети
Дети Брэда Фэлчака, фото: соцсети
Дети Брэда Фэлчака, фото: соцсети

Напомним, Гвинет Пэлтроу родила детей в браке с музыкантом и солистом группы Coldplay Крисом Мартином. В 2014 году звезды объявили о расставании после десяти лет брака. Они сохранили дружеские отношения ради детей и сейчас вместе поддерживают наследников в важных жизненных этапах.

В 2014 году актриса начала встречаться с продюсером Брэдом Фэлчаком. Спустя четыре года пара сыграла свадьбу.

Ранее 21-летняя дочь Гвинет Пэлтроу показала фигуру в купальнике. 