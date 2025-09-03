Ричмонд
Эмили Блант призналась, что ненавидит носить каблуки

По словам актрисы, даже для выхода в свет она часто выбирает удобную обувь
Эмили Блант
Эмили БлантИсточник: Legion-Media.ru

В новом интервью 42-летняя Эмили Блант откровенно рассказала о своем любимом стиле в одежде. Актриса призналась, что, хотя она прекрасно знает, как выглядеть и вести себя на красной дорожке, в обычной жизни ей намного больше нравится повседневный стиль, особенно когда дело касается обуви. По ее словам, даже для выхода в свет она часто выбирает пару кроссовок, а не каблуки.

Блант поделилась: «Я буквально утопаю в одежде. Мне очень нравится оверсайз; мне нравится прятаться, мне нравится кутаться в свои наряды». Поэтому, когда начались съемки второй части фильма «Дьявол носит Prada» и пришло время вернуться к роли Эмили Чарлтон — бывшей помощницы Миранды Пристли — актриса была не в восторге от мысли о долгих днях на съемочной площадке в Нью-Йорке в туфлях на шпильках.

«Когда мы снимали первый фильм, никто из нас не ожидал, насколько головокружительной окажется его судьба и какое влияние он окажет на людей… Я не люблю носить каблуки, поэтому возвращение к фильму “Дьявол носит Prada” стало для всех нас суровым пробуждением», — поделилась звезда.

Ранее сообщалось, что Эмили Блант кардинально сменила имидж для фильма «Дьявол носит Prada 2».