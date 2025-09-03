Эмили Блант призналась, что ненавидит носить каблуки

В новом интервью 42-летняя Эмили Блант откровенно рассказала о своем любимом стиле в одежде. Актриса призналась, что, хотя она прекрасно знает, как выглядеть и вести себя на красной дорожке, в обычной жизни ей намного больше нравится повседневный стиль, особенно когда дело касается обуви. По ее словам, даже для выхода в свет она часто выбирает пару кроссовок, а не каблуки.