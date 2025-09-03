Ричмонд
Сальма Хайек снялась в красном бикини в честь 59-летия

Актриса отметила день рождения на яхте

Сальма Хайек поделилась новым фото в честь своего дня рождения — 2 сентября ей исполнилось 59 лет. Актриса показала стройную фигуру в раздельном красном купальнике.

Сальма Хайек, фото: соцсети
Сальма Хайек, фото: соцсети

Она сидела на яхте и позировала на фоне красивого заката. Звезда «Бандиток» распустила кудрявые волосы и надела солнцезащитные очки. Она подняла бокал с напитком и прокричала, глядя в камеру.

«59 оборотов вокруг солнца, и все еще танцуем. Всем здоровья и спасибо за любовь», — написал Хайек.

Поклонники и друзья поздравили актрису и отметили, что она очень красива, горяча и энергична.

«С днем рождения, королева», «Ты огонь! Ты энергия! С днем рождения, Сальмита! Желаю тебе быть очень счастливой», «Сеньорита, с этим коктейлем и закатом за спиной, кажется, даже солнце завидует вашему сиянию», «Поздравляю с днем рождения и желаю, чтобы у тебя было столько же энергии и счастья», «Стареет, как бутылка хорошего вина», — писали поклонники.

Напомним, Сальма Хайек — известная мексиканская и американская актриса. Она знакома зрителям по таким фильмам, как «Догма», «Гонщики», «Тайм-код», «Однажды в Мексике: Отчаянный» и другим. За главную роль в фильме «Фрида» актриса была номинирована на «Оскар».


 