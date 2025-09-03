Ричмонд
Гузеева обнародовала архивное фото со съемки топлес: «Мне 30 лет»

Актриса показала архивное фото, где позировала топлес

Актриса, телеведущая Лариса Гузеева обнародовала свое архивное фото. Звезда показала подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) откровенный кадр, где позировала топлес. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Лариса Гузеева / фото: соцсети
Лариса Гузеева / фото: соцсети

«Мне 30 лет. Я очень хотела дом на колесах, десять детей и быть счастливой», — призналась артистка.

Пользователи соцсети активно прокомментировали ее пост: «Вау», «Красивая женщина», «Грация», «Богиня», «Невероятно красива», «Очень чувственное фото», «Не перестаю восхищаться вами», «И сейчас выглядите на 30», «На Ирину Шейк похожи».

Звезда отмечала, что стала спокойно относиться к возрастным изменениям и давно приняла все свои «недостатки», поэтому не строит из себя идеального человека. Однако актриса старается следить за фигурой, периодически соблюдая диету.

У знаменитости двое детей. В 1992 году она родила первенца Георгия от редактора Кахи Толордавы, а в 2000 году у нее появилась девочка Ольга от ресторатора Игоря Бухарова. Артистка рассказывала, что никогда не наказывала сына и дочь, но «мощно орала» на них. По словам телеведущей, потом она всегда мучилась от стыда и жалела о содеянном. Гузеева призывала подписчиков не повторять ее ошибок в воспитании детей.

Ранее Лариса Гузеева показала брата в юности.