Гузеева обнародовала архивное фото со съемки топлес: «Мне 30 лет»

У знаменитости двое детей. В 1992 году она родила первенца Георгия от редактора Кахи Толордавы, а в 2000 году у нее появилась девочка Ольга от ресторатора Игоря Бухарова. Артистка рассказывала, что никогда не наказывала сына и дочь, но «мощно орала» на них. По словам телеведущей, потом она всегда мучилась от стыда и жалела о содеянном. Гузеева призывала подписчиков не повторять ее ошибок в воспитании детей.