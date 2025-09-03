Юбилей 90-лет со дня рождения Валентина Гафта отметили в «Современнике»

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Вечер памяти в честь 90-летия народного артиста РСФСР Валентина Гафта «Не прощаемся!..» прошел на Основной сцене столичного театра «Современник», передает корреспондент ТАСС.
С 1969 по 2020 год Валентин Гафт являлся актером театра. Среди его наиболее известных ролей — Городничий в «Ревизоре» по комедии Николая Гоголя, Хиггинс в «Пигмалионе» по пьесе Бернарда Шоу, Рахлин в «Коте домашней средней пушистости» по пьесе Владимира Войновича и Григория Горина. В 2001 году дебютировал в «Современнике» в качестве режиссера.
На вечере деятели культуры и искусства поделились воспоминаниями из своей жизни, связанными с поэтом и его творчеством, процитировали эпиграммы, написанные им, а артисты труппы театра «Современник» зачитали со сцены фрагменты из прозы мастера. Российский музыкант, народный артист РФ Александр Розенбаум сыграл композицию «Минное поле (Посвящение В. Гафту)», а также исполнил акапельно, по его словам, одну из любимых песен поэта — «Вечернюю застольную».
Постановкой вечера занималась художественный руководитель театра «Практика» и главный режиссер РАМТа Марина Брусникина. Продюсером стал генеральный директор театрального агентства «Арт партнер» Леонид Роберман.
В мае 2025, в память о Гафте, Роберман учредил конкурс эпиграмм, пригласив к участию студентов театральных высших учебных заведений и начинающих деятелей сцены.
«Мне захотелось сделать еще что-то, что было в моих силах, из того, чего я не успел сделать при жизни [Гафта]. Я понял, что могу сделать следующее: с благословения Ольги Михайловны [Остроумовой] мы объявили первый конкурс эпиграмм имени Валентина Гафта», — поделился Роберман со сцены.
В завершении вечера он и вдова Гафта, народная артистка РФ Ольга Остроумова объявили победителей конкурса. Они зачитали эпиграммы призеров перед собравшимися гостями, а также вручили им дипломы победителей и книги Валентина Гафта с иллюстрациями Михаила Шемякина.
Артисты о Гафте
«Бывают люди, отмеченные Богом, я отмечен Гафтом», — сказал со сцены актер театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий Леонид Ярмольник. Он заметил, что несмотря на то, что у него нет званий заслуженного или народного артиста РФ, у него есть звание «отмечен Гафтом». «Если заметил он, значит, ты не зря занимаешься этой профессией», — поделился Ярмольник.
Председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель театра «Современник», Театра Олега Табакова и Театральной школы Олега Табакова народный артист РФ Владимир Машков вспомнил, что Гафт был очень требовательным к окружающим, себе и конкретно к нему.
«Бывало, он ко мне подходил и говорил: “Володич, я плохо сыграл, давай еще дублик”. Я отвечал: “Мне пленки не жалко на вас, вы сделали это прекрасно, но давайте еще”», — сказал Машков. По его словам, Гафту были присущи «истина страстей и правдоподобие чувств в предлагаемых обстоятельствах».
Актер театра, кино, театральный режиссер, сценарист и кинопродюсер Сергей Гармаш сейчас играет роль Городничего из комедии Николая Гоголя «Ревизор» на сцене театра «Мастерская “12” Никиты Михалкова». Со сцены актер отметил, что в своей интерпретации героя, много обращался к тому, как его исполнял Гафт.
«Мне хотелось сыграть именно в такой концепции, именно так, как играл и понимал эту роль он. От того, что я очень хорошо его знал и помню до сих пор, я просто счастлив. Мне кажется, что он меня слышит», — сказал Гармаш.
Артисты неоднократно упоминали вдову поэта Ольгу Остроумову в своих монологах, называя ее «удивительной женщиной», в которую Гафт был бесконечно влюблен.
Об актере
Гафт родился в Москве 2 сентября 1935 года. В 1957 году выпустился из Школы-студии МХАТ. Гафт работал в Московском драматическом театре, Ленкоме, Театре сатиры, Театре имени Моссовета. С 1969 года служил в труппе театра «Современник». Известен ролями в спектаклях Романа Виктюка, Николая Коляды, Галины Волчек и многих других режиссеров. Гафт также активно снимался в кино, в том числе во многих советских картинах: «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Чародеи» и других.