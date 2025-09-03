Ричмонд
Светлана Иванова показала дочь-первоклассницу: «У нас самый красивый портфель»

Актриса поделилась снимками дочери, которая пошла в первый класс
Актриса Светлана Иванова показала дочь-первоклассницу
Актриса Светлана Иванова показала дочь-первоклассницуИсточник: www_gazeta_ru

Актриса Светлана Иванова показала свою дочь-первоклассницу. Звезда «Триггера» поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкими кадрами с семилетней Мирой, снятыми перед торжественной линейкой в школе. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Мамы первоклассников, вы как там? Живы? Моя последняя нервная клетка покинула чат еще неделю назад, честно говоря…Но зато у нас самый красивый портфель, так что, считай, школа в кармане», — отшутилась артистка.

Поклонники знаменитости только в декабре 2024 года впервые увидели лицо девочки. Мира снялась с матерью и сестрой для обложки журнала.

Артистка воспитывает двоих детей от режиссера Джаника Файзиева, с которым состоит в отношениях с 2011 года: помимо Миры, супруги растят 13-летнюю Полину. Они познакомились на съемках фильма «Август. Восьмого», а через четыре года об их романе стало известно поклонникам.

Иванова отмечала в интервью Юлии Меньшовой, что ее не пугал собственный статус, но она переживала за возлюбленного и его близких, которым принесло боль публичное обсуждение их семейной ситуации.

Продюсер на тот момент был женат на актрисе Лине Эспли и растил двоих детей. В 2020 году появились слухи, что Иванова официально вышла замуж за Файзиева, и позже звезда подтвердила эту информацию в соцсетях, отметив, что не собиралась афишировать перемены в жизни.

Ранее Кристина Асмус показала повзрослевшую дочь от Гарика Харламова.