Светлана Иванова показала дочь-первоклассницу: «У нас самый красивый портфель»

Актриса Светлана Иванова показала свою дочь-первоклассницу. Звезда «Триггера» поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкими кадрами с семилетней Мирой, снятыми перед торжественной линейкой в школе.
«Мамы первоклассников, вы как там? Живы? Моя последняя нервная клетка покинула чат еще неделю назад, честно говоря…Но зато у нас самый красивый портфель, так что, считай, школа в кармане», — отшутилась артистка.
Поклонники знаменитости только в декабре 2024 года впервые увидели лицо девочки. Мира снялась с матерью и сестрой для обложки журнала.
Артистка воспитывает двоих детей от режиссера Джаника Файзиева, с которым состоит в отношениях с 2011 года: помимо Миры, супруги растят 13-летнюю Полину. Они познакомились на съемках фильма «Август. Восьмого», а через четыре года об их романе стало известно поклонникам.
Иванова отмечала в интервью Юлии Меньшовой, что ее не пугал собственный статус, но она переживала за возлюбленного и его близких, которым принесло боль публичное обсуждение их семейной ситуации.
Продюсер на тот момент был женат на актрисе Лине Эспли и растил двоих детей. В 2020 году появились слухи, что Иванова официально вышла замуж за Файзиева, и позже звезда подтвердила эту информацию в соцсетях, отметив, что не собиралась афишировать перемены в жизни.
