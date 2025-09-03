Звезда «Кадетства» показала своего сына в день его 10-летия

Актриса Валерия Ланская опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкие фото сына в день его рождения. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Звезда сериала «Кадетство» показала подписчикам, какой праздник устроила для именинника дома. Артемию исполнилось 10 лет.
Знаменитость была замужем за кинорежиссером Станиславом Ивановым, от которого и родила первенца. Ланская объясняла, что не говорила о расставании с супругом до тех пор, пока «все не улеглось и не стало чем-то отболевшим». По словам звезды, они вместе принимали решение о разводе, и им удалось сохранить дружеские отношения ради общего ребенка.
Ланская также состояла в отношениях со своим коллегой Эдгаром Голосным. По словам актрисы, между ними всегда была симпатия, но сблизились они только после ее развода. А 7 мая 2023 года пара объявила о помолвке и начала подготовку к свадьбе, которая так и не состоялась. В октябре 2023 года звезда заявила о расставании с женихом, отметив, что «так бывает». По признанию артистки, у нее появился страх остаться одной, но она не собирается вступать в отношения «ради галочки».
Ранее Валерия Ланская вышла в свет с 10-летним сыном.