Звезда «Кадетства» показала своего сына в день его 10-летия

Ланская также состояла в отношениях со своим коллегой Эдгаром Голосным. По словам актрисы, между ними всегда была симпатия, но сблизились они только после ее развода. А 7 мая 2023 года пара объявила о помолвке и начала подготовку к свадьбе, которая так и не состоялась. В октябре 2023 года звезда заявила о расставании с женихом, отметив, что «так бывает». По признанию артистки, у нее появился страх остаться одной, но она не собирается вступать в отношения «ради галочки».