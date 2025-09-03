Ирина Шейк в платье с экстремальным разрезом снялась с полуобнаженным мужчиной

Супермодель Ирина Шейк платье с экстремальным разрезом снялась с полуобнаженным мужчиной. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
39-летняя знаменитость приняла участие в съемках новой рекламной кампании бренда DSQUARED2. На одном из кадров супермодель предстала в черном макси-платье с разрезом до бедра и босоножках на каблуках в стразах. Образ звезды подиумов был дополнен длинными сияющими серьгами. Манекенщице уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж. Рядом с Ириной Шейк позировал мужчина с голым торсом и в приспущенных джинсах.
На прошлой неделе звезда стала героиней новой рекламной кампании бренда Edam. На одном из кадров супермодель предстала в красном комплекте белья, который состоял из прозрачного бюстгальтера, пояса для чулок и стрингов. Визажист сделал знаменитости макияж в естественном стиле, а стилист уложил волосы. Манекенщица также примерила трикотажный топ и микрошорты.
Позже Шейк показала в личном блоге кадр со своих недавних съемок. Супермодель была запечатлена в черном корсете, кружевных стрингах, чулках в тон и туфлях на каблуках. Звезда подиумов стояла спиной к камере с распущенными волосами.
