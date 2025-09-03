Деми Мур высказалась о болезни Брюса Уиллиса: «Это невыносимо!»

У Брюса Уиллиса есть трое детей от актрисы Деми Мур. Они воспитали дочерей Румер, Таллулу и Скаут. Артисты прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, Брюс Уиллис женился на модели Эмме Хеминг, которая моложе его на 23 года. Влюбленные воспитывают двух дочек: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.