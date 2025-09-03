Ричмонд
Аманда Сайфред расплакалась на премьере фильма в Венеции

Картина «Завещание Энн Ли», в которой снималась актриса, удостоилась 15-минутных оваций
Аманда Сайфред
Аманда СайфредИсточник: Legion-Media

После мировой премьеры «Завещания Энн Ли», состоявшейся на Венецианском международном кинофестивале, историческая музыкальная драма режиссера Моны Фастволд заслужила 15-минутные овации.

Из всех фильмов, представленных на фестивале в этом году, «Завещание Энн Ли» заработал самые продолжительные аплодисменты. До этого рекордсменом был «Франкенштейн» Гильермо дель Торо, удостоенный 13-минутных оваций.

На видео с фестиваля, опубликованном Variety, можно заметить, как Аманда Сайфред, сыгравшая главную роль в новом фильме, расплакалась во время аплодисментов. Актриса была растрогана таким теплым приемом картины и признанием ее работы. Режиссер, автор сценария, актеры поблагодарили друг друга за труд и большие силы, вложенные в создание картины, от которой первые зрители остались в восторге.

Как описала режиссер и соавтор сценария картины Мона Фаствольд, новый фильм «представляет собой спекулятивный пересказ жизни Энн, одной из немногих женщин-религиозных лидеров 18-го века. Она и ее последователи, известные как “Шейкеры”, поклонялись посредством экстатических песен и движений — трепетных, бурных и физически выразительных актов преданности».