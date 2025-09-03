Аманда Сайфред расплакалась на премьере фильма в Венеции

На видео с фестиваля, опубликованном Variety, можно заметить, как Аманда Сайфред, сыгравшая главную роль в новом фильме, расплакалась во время аплодисментов. Актриса была растрогана таким теплым приемом картины и признанием ее работы. Режиссер, автор сценария, актеры поблагодарили друг друга за труд и большие силы, вложенные в создание картины, от которой первые зрители остались в восторге.