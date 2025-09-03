Ричмонд
Том Холланд оценил сценарий «Одиссеи» Кристофера Нолана

Актер назвал съемки в данной картине «работой всей жизни»
Том Холланд
Том ХолландИсточник: Legion-Media.ru

В свежем интервью Том Холланд рассказал о новой картине Кристофера Нолана «Одиссея», в которой он исполнил одну из ролей. Коллегами Тома по фильму стали его невеста Зендая, Мэтт Дэймон, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон, Энн Хэтэуэй и многие другие знаменитые актеры.

«Это лучший сценарий, который я когда-либо читал», — с уверенностью заявил Холланд. Рассказывая о съемочном процессе, актер отметил: «Это было захватывающе. Это было по-новому. И я думаю, что фильм будет не похож ни на что из того, что вы когда-либо видели».

В новой картине Том Холланд сыграет Телемаха, сына Одиссея, который пытается найти своего отца. Говоря о процессе подготовки к роли и самих съемках в фильме, актер подчеркнул: «Крис — настоящий соавтор. Он знает, чего хочет, но при этом всегда открыт к идеям. Ты можешь предлагать свое видение персонажа, экспериментировать».

Ранее Том также признавался, что съемки «Одиссеи» стали для него «работой всей жизни» и лучшим опытом, который он когда-либо получал на съемочной площадке.

Премьера фильма по мотивам легендарной поэмы Гомера ожидается в июле 2026 года.