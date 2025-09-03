Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Жена Милоша Биковича показала подросшего сына на Кипре

Актер вместе с семьей отдыхает на море

Ивана Малич поделилась новыми кадрами с мужем Милошем Биковичем и их полуторагодовалым сыном Василием. Семья сейчас отдыхает на Кипре.

Жена и сын Милоша Биковича на Кипре, фото: соцсети
Жена и сын Милоша Биковича на Кипре, фото: соцсети

На одном из снимком модель была запечатлена с наследником на пляже. Они сидели на песке и играли. Жена звезды «Холопа» позировала в желтом раздельном купальнике, светлой панаме и солнцезащитных очках. Василий повернулся к камере спиной.

Также Малич показала фото Биковича с наследником. Они сидели в номере отеля и рассматривали картинки в книге. Актер показывал сыну птиц, обитающих в России.

Милош Бикович с сыном на Кипре, фото: соцсети
Милош Бикович с сыном на Кипре, фото: соцсети

«Какие замечательные фото! А Василий такой большой, уже не малыш», «Какие красивые фотографии», «Вы прекрасные родители и красивая пара», — писали поклонники.

Напомним, Милош Бикович несколько лет счастлив с Иваной Малич. В январе 2024 года у пары родился сын Василий.

Летом 2025 года пара также отдыхала с наследником в Турции.