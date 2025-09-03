Ивана Малич поделилась новыми кадрами с мужем Милошем Биковичем и их полуторагодовалым сыном Василием. Семья сейчас отдыхает на Кипре.
На одном из снимком модель была запечатлена с наследником на пляже. Они сидели на песке и играли. Жена звезды «Холопа» позировала в желтом раздельном купальнике, светлой панаме и солнцезащитных очках. Василий повернулся к камере спиной.
Также Малич показала фото Биковича с наследником. Они сидели в номере отеля и рассматривали картинки в книге. Актер показывал сыну птиц, обитающих в России.
«Какие замечательные фото! А Василий такой большой, уже не малыш», «Какие красивые фотографии», «Вы прекрасные родители и красивая пара», — писали поклонники.
Напомним, Милош Бикович несколько лет счастлив с Иваной Малич. В январе 2024 года у пары родился сын Василий.
Летом 2025 года пара также отдыхала с наследником в Турции.