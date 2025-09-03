Кристина Асмус впервые за два месяца сделала публикацию в личном блоге. 37-летняя актриса рассказала, чем занималась все это время. Она призналась, что пошла в спортзал.
«Недавно я начала свою фитнес-карьеру — я позвонила в зал. С удивлением обнаружила, что надо пахать, а не пару раз появиться, чтобы жирок выпроводить. В общем, товарищи зожники, физкультурники и все усердные — жму руку. На зал подсаживаешься, конечно, но это прям непростая затея», — рассказала звезда.
Асмус отметила, что около 20 лет серьезно не занималась спортом. По словам актрисы, она не поддерживала свою форму, а только иногда сидела на диетах. Звезда «Интернов» заявила, что спортивная гимнастика оставила крепкое психологическое увечье, из-за чего ей даже «видеть не хотелось что-то отдаленно напоминающее спортивные снаряды».
«Но годы идут, “не поужинал — похудел” уже не работает, у жирка вообще совести нет, возмужала до абонемента. В общем, два месяца не вылезаю из зала, но кубики пока недоступны. Как появятся, будут знаки», — призналась Асмус.
Напомним, Кристина Асмус в детстве профессионально занималась спортивной гимнастикой. Она даже стала кандидатом в мастера спорта. Однако актриса говорила, что не любила спорт, поэтому отказалась дальше строить карьеру гимнастки.
Опыт в спортивной гимнастике помог Асмус во время съемок «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». Она сыграла олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Светлану Хоркину.