В основе сюжета фильма — возможная катастрофа. На США летит неизвестный снаряд. Чиновники и военные пытаются найти виновных и перебирают способы реагирования на опасность. История представляет собой напряженный триллер, рассказанный от лица тех, кто пытается справиться с кризисом.