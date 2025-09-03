На итальянском острове Лидо продолжается 82-й Венецианский кинофестиваль. Во вторник состоялась мировая премьера «Дома динамита» — политической драмы оскароносной Кэтрин Бигелоу. По красной дорожке прошли сыгравшие в фильме Ребекка Фергюсон, Идрис Эльба, Грета Ли. Премьеру также посетили модель Ева Герцигова и певица Вера Брежнева.
В основе сюжета фильма — возможная катастрофа. На США летит неизвестный снаряд. Чиновники и военные пытаются найти виновных и перебирают способы реагирования на опасность. История представляет собой напряженный триллер, рассказанный от лица тех, кто пытается справиться с кризисом.
Ребекка Фергюсон сыграла в «Доме динамита» правительственного агента. Шведская актриса вышла на красную дорожку в пышном платье и ботинках на огромной платформе.
Вера Брежнева появилась на венецианской премьере в классическом вечернем образе: бархатное платье с открытыми плечами и роскошное колье. Певица не входит в состав съемочной группы фильма, она прибыла на киносмотр в качестве гостьи.
Зрители тепло приняли столь драматичную картину. Премьеру сопровождали восторженные овации и объятия Кэтрин Бигелоу, Идриса Эльбы и Ребекки Фергюсон.
Для Бигелоу «Дом динамита» — первый полнометражный фильм после «Детройта» 2017 года. Напомним, за картину «Повелитель бури» постановщица получила две премии «Оскар» в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер».
«Дом динамита» выйдет 24 октября на Netflix.
Ранее Джулия Робертс и Джуд Лоу представили в на Венецианском кинофестивале картины со своим участием.