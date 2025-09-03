Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Венеция 2025: Фергюсон и Брежнева на премьере фильма «Дом динамита»

Рассматриваем эффектные звездные выходы на мировой премьере триллера Кэтрин Бигелоу на Венецианском кинофестивале 2025
Ребекка Фергюсон
Ребекка ФергюсонИсточник: Legion-Media.ru

На итальянском острове Лидо продолжается 82-й Венецианский кинофестиваль. Во вторник состоялась мировая премьера «Дома динамита» — политической драмы оскароносной Кэтрин Бигелоу. По красной дорожке прошли сыгравшие в фильме Ребекка Фергюсон, Идрис Эльба, Грета Ли. Премьеру также посетили модель Ева Герцигова и певица Вера Брежнева.

В основе сюжета фильма — возможная катастрофа. На США летит неизвестный снаряд. Чиновники и военные пытаются найти виновных и перебирают способы реагирования на опасность. История представляет собой напряженный триллер, рассказанный от лица тех, кто пытается справиться с кризисом.

Ребекка Фергюсон
Ребекка ФергюсонИсточник: Legion-Media.ru

Ребекка Фергюсон сыграла в «Доме динамита» правительственного агента. Шведская актриса вышла на красную дорожку в пышном платье и ботинках на огромной платформе.

Ребекка Фергюсон
Ребекка ФергюсонИсточник: Legion-Media

Вера Брежнева появилась на венецианской премьере в классическом вечернем образе: бархатное платье с открытыми плечами и роскошное колье. Певица не входит в состав съемочной группы фильма, она прибыла на киносмотр в качестве гостьи.

Вера Брежнева
Вера БрежневаИсточник: Legion-Media.ru
Вера Брежнева
Вера БрежневаИсточник: Legion-Media.ru
Кэтрин Бигелоу
Кэтрин БигелоуИсточник: Legion-Media.ru
Грета Ли
Грета ЛиИсточник: Legion-Media.ru

Зрители тепло приняли столь драматичную картину. Премьеру сопровождали восторженные овации и объятия Кэтрин Бигелоу, Идриса Эльбы и Ребекки Фергюсон.

Идрис Эльба с женой Сабриной Даур
Идрис Эльба с женой Сабриной ДаурИсточник: Legion-Media.ru
Ева Герцигова
Ева ГерциговаИсточник: Legion-Media.ru

Для Бигелоу «Дом динамита» — первый полнометражный фильм после «Детройта» 2017 года. Напомним, за картину «Повелитель бури» постановщица получила две премии «Оскар» в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер».

«Дом динамита» выйдет 24 октября на Netflix.