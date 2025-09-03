Звезда боевиков Марк Дакаскос раскрыл причины возвращения в РФ спустя 30 лет

Дакаскос подчеркнул, что каждый человек должен поступать в соответствии со своими убеждениями, и его приезд в Россию стал моральным долгом, способом противостоять враждебности. Кроме того, актер отметил, что его решение было продиктовано личными мотивами: любовью к русской культуре, дружбой с россиянами и восхищением архитектурой страны. Он добавил, что испытывает подобные чувства ко многим странам мира.