Звезда боевиков Марк Дакаскос раскрыл причины возвращения в РФ спустя 30 лет

Спустя почти три десятилетия звезда экшн-фильмов Марк Дакаскос вновь посетил Россию, передает Life.ru. Причиной его визита стало участие в Московской неделе кино, состоявшейся в конце лета. Американский актер, постановщик трюков, режиссер и мастер боевых искусств поделился с «Вечерней Москвой» своими впечатлениями об изменениях, произошедших в его жизни за это время, и рассказал о своем возвращении в Россию.
«Во-первых, мне повезло, что у меня уже была виза в Россию, и во-вторых — благодаря Международной неделе кино в Москве и Бобу Ван Ронкелю [американский продюсер], которые каким-то образом меня смогли сюда привезти, смогли это организовать. И я благодарен, ведь отношения между нашими [США и Россией] странами действительно напряженные», — пояснил актер.
Дакаскос признался, что, получив приглашение в Россию, сразу почувствовал внутренний порыв согласиться на поездку. После обсуждения с супругой, учитывая непростые отношения между странами и предвзятость в их восприятии, он пришел к выводу, что искусство и культура не должны быть заложниками политических разногласий и национальных границ.
Дакаскос подчеркнул, что каждый человек должен поступать в соответствии со своими убеждениями, и его приезд в Россию стал моральным долгом, способом противостоять враждебности. Кроме того, актер отметил, что его решение было продиктовано личными мотивами: любовью к русской культуре, дружбой с россиянами и восхищением архитектурой страны. Он добавил, что испытывает подобные чувства ко многим странам мира.
Напомним, что в Москву для участия в Международной неделе кино приезжал американский актер Марк Дакаскос. Спустя 29 лет он вновь оказался в столице и признался, что ему нравится этот город.