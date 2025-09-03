Дженнифер Энистон рассказала о своих бьюти-процедурах после слухов о пластике

Голливудская актриса Дженнифер Энистон в интервью журналу Glamour рассказала, что делает бьюти-процедуры после слухов о пластике.
Знаменитость во время разговора с коллегой Марион Котийяр призналась, что ей было важно состариться достойно. Актриса отметила, что красота начинается с принятия своего тела и любви к тому, что окружает. При этом знаменитость заявила, что делает бьюти-процедуры и лазерную эпиляцию. Однако звезда сериала «Друзья» не стала раскрывать подробности своего ухода.
«Я в хорошем состоянии. Я не собираюсь просто так идти и позволять этим седым волосам взять верх», — заявила Энистон.
В июле 2024 года интернет-пользователи раскритиковали внешний вид знаменитости, обвинив в пластике. Папарацци подловили актрису на съемочной площадке четвертого сезона «Утреннего шоу». Она появилась на публике в белой блузке с короткими рукавами, бежевых льняных брюках-клеш с завышенной талией и молочных туфлях. Знаменитость добавила к наряду коричневую сумку Bottega Veneta и солнцезащитные очки. Она была запечатлена с распущенными волосами и нюдовым макияжем.
