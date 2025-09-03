Дженнифер Энистон рассказала о своих бьюти-процедурах после слухов о пластике

Знаменитость во время разговора с коллегой Марион Котийяр призналась, что ей было важно состариться достойно. Актриса отметила, что красота начинается с принятия своего тела и любви к тому, что окружает. При этом знаменитость заявила, что делает бьюти-процедуры и лазерную эпиляцию. Однако звезда сериала «Друзья» не стала раскрывать подробности своего ухода.