Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дженнифер Энистон рассказала о своих бьюти-процедурах после слухов о пластике

Актриса Дженнифер Энистон заявила, что делала процедуры для лица
Дженнифер Энистон
Дженнифер ЭнистонИсточник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Дженнифер Энистон в интервью журналу Glamour рассказала, что делает бьюти-процедуры после слухов о пластике.

Знаменитость во время разговора с коллегой Марион Котийяр призналась, что ей было важно состариться достойно. Актриса отметила, что красота начинается с принятия своего тела и любви к тому, что окружает. При этом знаменитость заявила, что делает бьюти-процедуры и лазерную эпиляцию. Однако звезда сериала «Друзья» не стала раскрывать подробности своего ухода.

«Я в хорошем состоянии. Я не собираюсь просто так идти и позволять этим седым волосам взять верх», — заявила Энистон.

В июле 2024 года интернет-пользователи раскритиковали внешний вид знаменитости, обвинив в пластике. Папарацци подловили актрису на съемочной площадке четвертого сезона «Утреннего шоу». Она появилась на публике в белой блузке с короткими рукавами, бежевых льняных брюках-клеш с завышенной талией и молочных туфлях. Знаменитость добавила к наряду коричневую сумку Bottega Veneta и солнцезащитные очки. Она была запечатлена с распущенными волосами и нюдовым макияжем.

Ранее Дженнифер Энистон и Кортни Кокс порадовали поклонников совместным селфи.