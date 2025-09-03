Кино — это иллюзия, но на съемочной площадке опасности бывают самыми настоящими. Сложные трюки, драки, сцены с огнем или водой, оружие — все это может обернуться трагедией, если что-то пойдет не так. И иногда судьба актера зависела от быстрой реакции партнера по сцене. В истории Голливуда есть десятки историй, когда звезды не только играли роли героев, но и становились ими в реальной жизни.