Кино — это иллюзия, но на съемочной площадке опасности бывают самыми настоящими. Сложные трюки, драки, сцены с огнем или водой, оружие — все это может обернуться трагедией, если что-то пойдет не так. И иногда судьба актера зависела от быстрой реакции партнера по сцене. В истории Голливуда есть десятки историй, когда звезды не только играли роли героев, но и становились ими в реальной жизни.
Том Круз
На съемках «Миссия невыполнима: Смертельная расплата» актер снова доказал, что делает опасные трюки не ради пиара. Во время съемок сцены на движущемся поезде оператор едва не сорвался вниз. Том Круз, находившийся рядом, сумел схватить его и удержать, пока команда не подоспела. Хотя команда использовала страховочные тросы, такое падение не обошлось бы без травм.
Подобный случай стал лишним напоминанием, что актер не зря настаивает на выполнении трюков самостоятельно. Его реакция и физическая подготовка оказались ключевыми — кто знает, чем бы все закончилось, если бы он не успел среагировать.
Джеки Чан
В фильмах Джеки Чана трюки всегда выглядят рискованными, но опасность для команды реальна. На съемках одной из картин актриса Мишель Йео во время драки оступилась и могла сильно удариться о декорацию. Джеки, заметив это, буквально подхватил ее в последний момент.
Актер всегда говорил, что чувствует ответственность не только за себя, но и за всех, кто работает рядом. Его реакция спасла коллегу от серьезной травмы, а сцену в итоге даже оставили в фильме.
Харрисон Форд
Во время съемок «Индиана Джонс и колесо судьбы» произошел инцидент: одному из членов съемочной команды внезапно стало плохо, и мужчина потерял сознание. Харрисон Форд, которому на тот момент было 79 лет, быстро отреагировал и оказал первую помощь.
Актер сразу потребовал вызвать медика и самостоятельно наблюдал за пострадавшим до прибытия фельдшера. Когда врач прибыл, мужчина получил дальнейшую медицинскую помощь. Оказалось, что у него был сердечный приступ. Члены съемочной команды отметили хладнокровие и быструю реакцию Форда — благодаря его действиям ситуация была успешно предотвращена и жизнь коллеги была спасена.
Генри Кавилл
Хотя Генри Кавилл уже давно снял костюм Супермена, в жизни он по-прежнему остается настоящим героем. Об одном случае рассказал актер Алекс Петтифер, с которым Кавилл снимался в фильме «Министерство неджентльменских дел». Он оказался в опасной ситуации на воде и чуть не утонул. Кавилл вовремя среагировал и спас его от падения с лодки.
Алекс также отметил, что работа с Кавиллом была для него настоящим удовольствием. Перед началом съемок Генри прислал Петтиферу письмо, в котором выразил радость от сотрудничества, что, по словам актера, полностью соответствовало его поведению на площадке.
Пирс Броснан
Во время съемок фильма «Перси Джексон и похититель молний» произошел опасный инцидент: фургон, используемый съемочной группой, начал скатываться в направлении стоящей неподалеку Умы Турман. Пирс Броснан вовремя заметил опасность и успел среагировать. Актер забрался на водительское место и сумел резко нажать на тормоз, остановив автомобиль.
Этот случай стал примером внимательности и быстрой реакции Броснана на площадке, а Турман не была единственным коллегой, которому он помог. Во время съемок фильма «Умри, но не сейчас» Холли Берри подавилась инжиром. Броснан мгновенно применил прием Геймлиха и спас актрису.