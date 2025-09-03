Павел Прилучный в конце августа презентовал сериал «Виноград», в котором сыграл главную роль. Его герой из-за измены теряет успешную карьеру, семью, деньги и становится владельцем виноградников в родной Анапе.
На красной дорожке журналисты спросили у актера, приходилось ли ему в жизни все начинать сначала. Прилучный признался, что не раз сталкивался с жизненными кризисами.
«Конечно, такие ситуации были. И я справился с ними, стою сейчас с вами разговариваю. Поэтому я в жизни черпал те эмоции, когда все полностью ломается внутри», — признался актер.
На премьере его поддержала жена, актриса Зепюр Прилучная-Брутян. Они вместе прокомментировали свадьбу Агаты Муцениеце и Петра Дранги. Супруги пожелали паре счастья.
Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в 2020 году. Спустя два года звезда «Мажора» женился на Зепюр Брутян. В 2023-м у них родился сын Микаэль.
У Прилучного и Муцениеце есть двое детей — 12-летний Тимофей и девятилетняя Мия. Сын около года не общался со знаменитой матерью и жил с новой семьей отца. Недавно суд постановил, что Тимофей должен остаться с Муцениеце.
Актриса тоже устроила свою личную жизнь после скандального развода. В конце августа 2025 года она вышла замуж за музыканта Петра Дрангу.