Жена Петрова вышла на публику в топе и облегающей юбке: «Ангел»

Жена актера Александра Петрова, Виктория Антонова, появилась на публике в топе и облегающей юбке. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
24-летняя знаменитость позировала в белом укороченном топе и юбке-карандаше с разрезом. Образ дополнили мюли и сумка из кожи.
«Ангел», «Красивый образ», «Идеальная фигура», — написали пользователи соцсетей в комментариях.
В июне Виктория Петрова по случаю своего дня рождения организовала вечеринку, куда пригласила друзей и близких. Для мероприятия девушка выбрала бежевое шифоновое мини-платье со шлейфом, которое дополнила черными кожаными босоножками и золотыми украшениями. Ей уложили волосы и сделали макияж с угольно-черными стрелками и розовыми губами. Александр Петров пришел на торжество в белой футболке, черном брючном костюме и очках.
18 декабря 2024 года возлюбленные публично объявили, что впервые станут родителями. Они опубликовали в Instagram совместное фото, где позировали на Мальдивах. Актер положил руки на округлившийся живот своей супруги.
Ранее Александр Петров отдохнул с сыном в Москве после съемок телешоу.