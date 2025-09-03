Ричмонд
Жена Петрова вышла на публику в топе и облегающей юбке: «Ангел»

Жена актера Петрова появилась на публике в топе и облегающей юбке

Жена актера Александра Петрова, Виктория Антонова, появилась на публике в топе и облегающей юбке. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Виктория Петрова / фото: соцсети
Виктория Петрова / фото: соцсети

24-летняя знаменитость позировала в белом укороченном топе и юбке-карандаше с разрезом. Образ дополнили мюли и сумка из кожи.

«Ангел», «Красивый образ», «Идеальная фигура», — написали пользователи соцсетей в комментариях.

В июне Виктория Петрова по случаю своего дня рождения организовала вечеринку, куда пригласила друзей и близких. Для мероприятия девушка выбрала бежевое шифоновое мини-платье со шлейфом, которое дополнила черными кожаными босоножками и золотыми украшениями. Ей уложили волосы и сделали макияж с угольно-черными стрелками и розовыми губами. Александр Петров пришел на торжество в белой футболке, черном брючном костюме и очках.

18 декабря 2024 года возлюбленные публично объявили, что впервые станут родителями. Они опубликовали в Instagram совместное фото, где позировали на Мальдивах. Актер положил руки на округлившийся живот своей супруги.

Ранее Александр Петров отдохнул с сыном в Москве после съемок телешоу.