«Папа хулиганит»: дочь показала, как живет уехавший из РФ Александр Филиппенко

Дочь Филиппенко Александра опубликовала редкое фото эмигрировавшего из РФ отца

Журналистка Александра Филиппенко, дочь народного артиста России Александра Филиппенко, поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами c отцом, снятыми за границей. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Александр Филиппенко / фото: соцсети
Александр Филиппенко / фото: соцсети

В публикации телеведущая поздравила родителя с 81-летием. Дочь артиста показала серию фотографий с ним, включая кадры с Каннского кинофестиваля и совместный снимок с Чулпан Хаматовой. Она также рассказала о характере отца.

«Где-то там все на красных дорожках, а папа хулиганит: побежали в море! Нужно в море! И после прогулок по Венеции — лежит в лодочке, почему бы нет, если хочется…», — написала Филиппенко.

Журналистка отметила, что, несмотря на возраст, артист сохраняет активность и обсуждает новые творческие планы.

«Саш, обнимай и целуй его во все щеки! Красавчик наш! Маме скажи не ревновать, но это не точно!», — написала под публикацией телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Александр Филиппенко получил звание заслуженного артиста РСФСР в 1989 году, а в 2000-м стал народным артистом России. Он выступал на сцене театра имени Моссовета и Гоголь-центра. Актер также снялся в более чем 100 фильмах, в том числе в двух экранизациях «Мастера и Маргариты» — фильме Юрия Кары (Коровьев) и сериале Владимира Бортко (Азазелло).

Ранее Александр Филиппенко заявил, что не вернется в Россию.