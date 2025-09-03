«Папа хулиганит»: дочь показала, как живет уехавший из РФ Александр Филиппенко

Александр Филиппенко получил звание заслуженного артиста РСФСР в 1989 году, а в 2000-м стал народным артистом России. Он выступал на сцене театра имени Моссовета и Гоголь-центра. Актер также снялся в более чем 100 фильмах, в том числе в двух экранизациях «Мастера и Маргариты» — фильме Юрия Кары (Коровьев) и сериале Владимира Бортко (Азазелло).