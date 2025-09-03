СМИ: Михаил Ефремов развелся с пятой женой после 23 лет брака

До этого сообщалось, что Ефремов, который в апреле вышел из колонии, все это время продолжал отношения с актрисой Дарьей Белоусовой. По информации Shot, 61-летний артист начал встречаться с 41-летней коллегой еще до вынесения приговора. В период тюремного заключения Ефремова актриса приезжала к нему на свидания.