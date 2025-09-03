Кинокритик Сычев допустил выход в российский прокат «Кремлевского волшебника»

Премьера фильма «Кремлевский волшебник» прошла на Венецианском кинофестивале, который 27 августа начался на острове Лидо. Ранее журнал Variety опубликовал первый кадр из фильма. На нем можно увидеть британского актера Лоу в образе Путина. В фильме, снятом по мотивам одноименной книги швейцарско-итальянского писателя Джулиано да Эмполи, также играют Пол Дано, Зак Галифианакис и Том Стерридж.