Кинокритик Сычев допустил выход в российский прокат «Кремлевского волшебника»

Это будет возможно, если картина не нарушает законодательство РФ, указал эксперт
Джуд Лоу в фильме «Кремлевский волшебник»
Джуд Лоу в фильме «Кремлевский волшебник»

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Американский фильм «Кремлевский волшебник» режиссера Оливье Ассайаса с Джудом Лоу в роли Владимира Путина в главной роли может выйти в российский прокат при условии, если картина не будет нарушать законодательство РФ. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился кинокритик Сергей Сычев.

«Фильм может выйти в российский прокат, если он не нарушает российское законодательство», — отметил собеседник агентства.

Премьера фильма «Кремлевский волшебник» прошла на Венецианском кинофестивале, который 27 августа начался на острове Лидо. Ранее журнал Variety опубликовал первый кадр из фильма. На нем можно увидеть британского актера Лоу в образе Путина. В фильме, снятом по мотивам одноименной книги швейцарско-итальянского писателя Джулиано да Эмполи, также играют Пол Дано, Зак Галифианакис и Том Стерридж.