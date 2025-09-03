«Кейпоп-охотницы на демонов» обогнали по просмотрам «Игру в кальмара»

На популярность картины несколько раз обращал внимание президент Республики Корея Ли Чжэ Мён. В частности, он встретился с создателями фильма в телевизионной передаче на канале Arirang TV. Режиссер фильма Мэгги Кан на одной из пресс-конференций рассказала, что хотела популяризировать культуру своей исторической родины, а концепция сюжета была вдохновлена корейским шаманизмом.