Продюссер Толстунов: российскому кинематографу не хватает зарубежных фестивалей

«Изоляция никому не идет на пользу», поделился деятель культуры
Игорь Толстунов
МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Современному российскому кинематографу не хватает участия в крупных зарубежных кинофестивалях, так как это мешает обмену опытом между участниками индустрии. Таким мнением в интервью с ТАСС поделился продюсер Игорь Толстунов.

«Отсутствие возможности участвовать в крупных международных кинофестивалях не есть хорошо, потому что это оторванность от процесса. Изоляция никому не идет на пользу. Даже в сложные советские времена наши фильмы показывали в Каннах, Венеции, Берлине и так далее. Участие в кинофестивалях сложно переоценить», — сказал продюсер.

Он отметил, что помимо обмена опытом кинематографистам важно чувствовать «причастность к чему-то большему».

«Фестиваль — это возможность общения с коллегами из других стран, с разными взглядами, творческими методами, вкусами. Но думаю, что эта изоляция тоже со временем пройдет», — резюмировал он.