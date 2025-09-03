Продюссер Толстунов: российскому кинематографу не хватает зарубежных фестивалей

«Отсутствие возможности участвовать в крупных международных кинофестивалях не есть хорошо, потому что это оторванность от процесса. Изоляция никому не идет на пользу. Даже в сложные советские времена наши фильмы показывали в Каннах, Венеции, Берлине и так далее. Участие в кинофестивалях сложно переоценить», — сказал продюсер.