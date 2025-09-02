Появились первые кадры со съемок музыкального фильма «Алиса в Стране Чудес» по мотивам произведения Льюиса Кэрролла. На них Паулина Андреева предстала в образе Герцогини.
36-летняя актриса примерила объемный парик и несколько необычных нарядов одной из самых загадочных героинь Страны Чудес. Одно из платьев Герцогини — полностью черное, со строгой геометрией линий. Второй наряд — белоснежный, включающий в себя пышное жабо и бархатное платье с запахом.
Паулина Андреева призналась, что книга Кэрролла словно всегда была в ее жизни.
«Наверное, потому что, когда ты маленькая и растешь, ты сама как Алиса: все увеличивается, уменьшается, ты проваливаешься в разные состояния, эмоции, открытия. Это ежедневное путешествие», — поделилась актриса.
Роль Алисы в фильме исполняет Анна Пересильд, в роли Шляпника предстает Милош Бикович. В картине также заняты Сергей Бурунов, Ирина Горбачева и Андрей Федорцов. Премьерная дата — 23 октября.
Ранее вышел трейлер фильма «Алиса в Стране Чудес».