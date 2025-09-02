Ричмонд
Роковая: Паулина Андреева предстала в неожиданном образе

Актриса примерила необычные наряды для съемок в фильме «Алиса в Стране Чудес»
Паулина Андреева на съемках фильма «Алиса в Стране Чудес»

Появились первые кадры со съемок музыкального фильма «Алиса в Стране Чудес» по мотивам произведения Льюиса Кэрролла. На них Паулина Андреева предстала в образе Герцогини.

36-летняя актриса примерила объемный парик и несколько необычных нарядов одной из самых загадочных героинь Страны Чудес. Одно из платьев Герцогини — полностью черное, со строгой геометрией линий. Второй наряд — белоснежный, включающий в себя пышное жабо и бархатное платье с запахом.

Паулина Андреева на съемках фильма «Алиса в Стране Чудес»

Паулина Андреева призналась, что книга Кэрролла словно всегда была в ее жизни.

«Наверное, потому что, когда ты маленькая и растешь, ты сама как Алиса: все увеличивается, уменьшается, ты проваливаешься в разные состояния, эмоции, открытия. Это ежедневное путешествие», — поделилась актриса.

Паулина Андреева на съемках фильма «Алиса в Стране Чудес»

Роль Алисы в фильме исполняет Анна Пересильд, в роли Шляпника предстает Милош Бикович. В картине также заняты Сергей БуруновИрина Горбачева и Андрей Федорцов. Премьерная дата — 23 октября.