Итан Хоук пожаловался на последствия развода с Умой Турман

47-летний артист вспомнил, что ему приписывали роман с Анджелиной Джоли. На самом деле Хоук изменял жене не с ней, а с няней общих с Турман детей, Райан Шохьюз. Навязчивые вопросы папарацци того времени об изменах он называет унизительными.