Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Итан Хоук пожаловался на последствия развода с Умой Турман

Актер Хоук вспомнил, что после развода с Турман его унизительно спрашивали об изменах
Итан Хоук и Ума Турман в фильме «Гаттака»
Итан Хоук и Ума Турман в фильме «Гаттака»Источник: Rex / Fotodom.ru

Актер Итан Хоук пожаловался на последствия развода с актрисой Умой Турман в 2005 году. Его цитирует GQ.

47-летний артист вспомнил, что ему приписывали роман с Анджелиной Джоли. На самом деле Хоук изменял жене не с ней, а с няней общих с Турман детей, Райан Шохьюз. Навязчивые вопросы папарацци того времени об изменах он называет унизительными.

«Когда мужчина и женщина играют вместе, у них всегда есть искра, творческая близость. К реальной жизни это отношения не имеет, но иногда действительно можно заиграться», — отмечает он.

Артист также признался, что часто снимается только ради денег, чтобы мочь выплачивать алименты и медицинскую страховку, а также оплачивать образование детей и переводить деньги на благотворительность.

Ранее стало известно, что 22-летний сын Умы Турман и Итана Хоука стал режиссером.