Итан Хоук пожаловался на последствия развода с Умой Турман

Актер Итан Хоук пожаловался на последствия развода с актрисой Умой Турман в 2005 году. Его цитирует GQ.
47-летний артист вспомнил, что ему приписывали роман с Анджелиной Джоли. На самом деле Хоук изменял жене не с ней, а с няней общих с Турман детей, Райан Шохьюз. Навязчивые вопросы папарацци того времени об изменах он называет унизительными.
«Когда мужчина и женщина играют вместе, у них всегда есть искра, творческая близость. К реальной жизни это отношения не имеет, но иногда действительно можно заиграться», — отмечает он.
Артист также признался, что часто снимается только ради денег, чтобы мочь выплачивать алименты и медицинскую страховку, а также оплачивать образование детей и переводить деньги на благотворительность.
Ранее стало известно, что 22-летний сын Умы Турман и Итана Хоука стал режиссером.